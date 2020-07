Acord per retirar les tropes federals de Portland

Durant dies el president Trump ha fet campanya contra els manifestants de Portland qualificant-los d'“anarquistes i agitadors malalts i pertorbats” i acusant-los de voler cremar i destruir la ciutat d'Oregon. Per lluitar contra aquestes suposades amenaces, la Casa Blanca va desplegar agents federals, malgrat que ni des de l'alcaldia ni des de l'estat s'havia reclamat cap ajuda d'aquest tipus. Però mentre Trump atacava els que participaven en les manifestacions contra el racisme i la violència policial, el seu vicepresident, Mike Pence, negociava un acord amb la governadora Kate Brown per començar a retirar les tropes.

Brown ha anunciat aquest dijous a la matinada que els agents de la policia federal que custodien el jutjat federal del centre de Portland començaran a replegar-se al llarg del dia. Fonts federals han confirmat la informació i han advertit que la retirada dependrà de la capacitat de l'estat d'assegurar la zona i que els edificis que ara estan protegint no seran atacats. L’acord, encara que feble i emmarcat per les divisions polítiques entre governadors demòcrates i la Casa Blanca, suposa un gir en l'administració central, que havia defensat la presència de forces federals, les quals, però, estaven atrapades en un bucle interminable d’enfrontaments amb manifestants que s’oposaven a la seva presència. En tot cas, la solució també permet a la Casa Blanca salvar la cara i sortir dient que ha complert l'objectiu principal de la missió: la seguretat dels edificis federals.

Chad F. Wolf, secretari d'Interior de la Casa Blanca, afirma que "el president Trump i la seva administració han sigut coherents en el missatge" contra la violència a Portland i reclama dels líders estatals i locals "un pas endavant i fer valer la policia a les seves comunitats".

"Se senten tot tipus d'informacions sobre la sortida" dels federals de Portland, va dir Trump hores abans de l'anunci de l'acord. "No marxarem fins que no hagin assegurat la seva ciutat. Ja ho vam dir a la governadora i a l'alcalde: feu segura la vostra ciutat, si no no tindrem cap altra opció que entrar-hi i netejar-la”. Més tard, el president va afegir que el canal Fox News havia informat "de manera incorrecta" sobre què passa a la ciutat. "Estem exigint que la governadora i l'alcalde facin la seva feina o si no la farem per ells", va escriure.

El pas cap a la retirada es va començar a gestar la setmana passada, quan la governadora Brown va contactar amb Pence i durant els següents dies es van convocar diverses reunions. Brown es va trobar amb representants de l'FBI i el departament de Seguretat Nacional per oferir-los com a alternativa als agents federals la col·laboració de la policia estatal d'Oregon en la protecció els edificis federals.

