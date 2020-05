Acusen d’homicidi involuntari el policia que va matar Floyd

Han hagut de passar quatre dies de fúria, protestes i destrosses perquè fos detingut. Ahir van arrestar Derek Chauvin, el policia blanc de Minneapolis que va pressionar el seu genoll contra el coll de l’afroamericà George Floyd fins a causar-li la mort. El fiscal que porta el cas, Mike Freeman, va presentar els càrrecs: assassinat en tercer grau i homicidi involuntari. Els tres agents que l’acompanyaven dilluns segueixen en llibertat, tot i que s’espera que aviat siguin acusats. Un nou vídeo mostra dos dels policies igualment agenollats contra el cos de Floyd mentre estava a terra, cap per avall i emmanillat.

Com si es tractés d’un cercle viciós o d’una catàstrofe natural davant la qual no hi ha res a fer, els Estats Units reviuen per enèsima vegada el drama i les conseqüències del racisme institucional. Un cop més, el dolor i la protesta als carrers com a reacció a la mort d’un ciutadà afroamericà a mans d’un policia blanc. A Minneapolis les manifestacions s’han anat alimentant de la ràbia causada no només per la seva mort, sinó també perquè els dies passaven sense la detenció de Chauvin i els seus companys. Els quatre van ser acomiadats l’endemà dels fets.

En resposta a la violència institucional, la violència al carrer ha deixat importants destrosses a la ciutat. Nombrosos comerços han estat incendiats i saquejats. També es va cremar una comissaria de policia, abandonada divendres a la matinada pels agents després que l’alcalde, el demòcrata Jacob Frey, ordenés la seva evacuació per “amenaces imminents”.

Periodistes detinguts

Per rematar una nit d’insomni a la ciutat, un equip de la cadena de notícies CNN va ser detingut mentre emetia en directe. Primer, el periodista, Omar Jiménez. Després, el seu productor i el càmera. Tots tres van ser alliberats una hora més tard. La policia estatal va assegurar que se’ls va posar en llibertat després de confirmar que eren periodistes, però Jiménez els va mostrar en tot moment la seva acreditació amb el logotip de la cadena, tal com es va poder veure durant l’emissió. El governador de Minnesota, el demòcrata Tim Walz, va assumir tota la responsabilitat i va demanar disculpes a la cadena. “No hi ha cap raó perquè passi una cosa com aquesta”, va afirmar en roda de premsa.

Davant els mitjans, Walz va explicar que els disturbis eren la manifestació de “generacions de dolor i angoixa” com a conseqüència del racisme policial, i va recordar Philando Castilla, afroamericà assassinat a trets per la policia el 2016. “Les seves veus no van ser escoltades i ara s’estan manifestant davant del món generacions de dolor”.

Criden amb dolor el nom de George Floyd com cridaven el de Castilla o el d’Eric Garner, que va morir el 2014 a Nova York expressant la mateixa angoixa que Floyd: “No puc respirar”. Una frase agònica que condensa la tragèdia de la ciutadania afroamericana, que, tot i ser un 13% de la població dels Estats Units, és víctima d’una quarta part dels tirotejos policials. Un ciutadà negre desarmat té quatre vegades més probabilitats que un blanc de morir per bales de la policia.

El governador Walz va admetre: “Cada vegada que arribem a aquest punt mai comencem el procés per assegurar-nos que no torni a passar”. També va reconèixer que la comunitat afroamericana de Minneapolis té motius per a la desconfiança i que és complicat esperar que admetin que la mateixa policia que va encendre l’espurna de la violència sigui l’encarregada de restablir l’ordre. No obstant això, ha advertit: “Cap de nosaltres podrà abordar aquests problemes si regna l’anarquia als carrers”. Per això, el fiscal general de l’estat, Keith Ellison, va demanar la col·laboració de la comunitat perquè les protestes siguin pacífiques i va valorar el desplegament de la Guàrdia Nacional. “Aquest no és el cos que associeu amb una conducta injusta”, els va dir en un intent d’evitar que els manifestants els vinculin amb la brutalitat policial. El governador va dir que confia que “la justícia per als agents involucrats serà ràpida”.

Nou xoc amb Twitter

Els esdeveniments de Minneapolis van servir de teló de fons al nou xoc entre Donald Trump i Twitter. Després que dimecres la companyia californiana etiquetés com a desinformació un tuit del president sobre el suposat frau electoral a través del vot per correu, dijous Trump havia signat una ordre executiva per intentar eliminar algunes proteccions legals d’aquesta i altres xarxes socials. Ahir la direcció de la xarxa social va tornar a intervenir sobre un tuit del president. Des de Washington, incapaç d’assumir un paper conciliador per refredar els ànims, Trump va piular l’amenaça de disparar els manifestants, als quals va qualificar de “perdonavides”. Va fer servir una frase que Walter Headley, el cap racista de la policia de Miami, va pronunciar el 1967: “Quan comencen els saqueigs comença el tiroteig”. Un missatge que Twitter creu que viola les seves normes per “enaltiment de la violència”.