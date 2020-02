Acusen la primera dama de Lesotho d'haver matat l'exdona del seu marit

Un cas propi d’un thriller sacseja la política de Lesotho, al sud de l’Àfrica. La primera dama d’aquest país, Maesaiah Thabane, ha sigut acusada aquest dimarts d'haver assassinat Lipolelo Thabane, la primera dona del primer ministre, Tom Thabane. L’ex primera dama va ser assassinada –a trets, de nit i a la porta de casa seva– el 2017, dos dies abans que Tom Thabane prengués possessió com a primer ministre per segona vegada en la seva carrera. Les circumstàncies d’aquesta mort mai van quedar clares, i ara sembla que l’actual parella del primer ministre és la principal sospitosa d’haver orquestrat l’assassinat de l’antiga primera dama. Una hipòtesi que feia temps que sonava i que, alhora, qüestionava la figura del mateix primer ministre, a qui s’ha acusat de voler protegir Maesaiah.

Però la policia ha confirmat aquest dimarts aquesta acusació i ha informat que la primera dama es troba sota custòdia policial després d’haver retornat al seu país des de la veïna Sud-àfrica, on havia fugit el 10 de gener amb l’objectiu d’evitar ser arrestada. Segons fonts policials, citades per la cadena britànica BBC, Maesaiah ha sigut interrogada i, posteriorment, acusada d’homicidi en relació amb la mort de Lipolelo.

El mateix primer ministre, de 80 anys, ja va ser interrogat el 22 de gener, fet que ha desencadenat una greu crisi política en aquesta petita monarquia constitucional africana. I és que al primer ministre se l’acusa, com a mínim, de possible encobriment d’assassinat. Es creu que el mandatari va intentar expulsar el cap de la policia del país, Holomo Molibeli, per la seva insistència a l’hora d’investigar el crim.

Sigui com sigui, sembla que Tom Thabane ja té un peu fora del càrrec. Segons el seu propi partit, l’ABC (per les seves sigles en anglès), va acceptar dimitir el mes passat.