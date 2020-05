L'Agència Europea del Medicament apunta al 2021 per obtenir una vacuna fiable contra el covid-19

L'Agència Europea del Medicament (EMA per les seves sigles en anglès) espera que la vacuna del covid-19 pugui ser aprovada en un any. El director de l'organització, Marco Cavaleri, ha afirmat aquest dijous que alguna de les vacunes que ja s'estan provant en assajos clínics podria obtenir el seu aval "a principis del 2021". Ho ha dit, això sí, admetent que el seu és un punt de vista "optimista".

"Per a les vacunes, com que el desenvolupament ha de començar des de zero... Podríem mirar des d'un costat optimista i esperar-la a partir del 2021", ha dit Cavaleri als periodistes. Paral·lelament, creix entre els estats europeus el temor que es vulgui fer negoci amb la vacuna un cop s'aconsegueixi fabricar.

La farmacèutica Sanofi ha desfermat la polèmica al voltant d'aquesta qüestió quan el director general, Paul Hudson, ha afirmat que els Estats Units rebria primer la vacuna si ells aconseguissin fabricar-la, perquè "ha invertit en protegir la seva població". L'executiu francès ha reaccionat indignat advertint la farmacèutica en un comunicat que la futura vacuna ha de ser un bé públic disponible de manera simultània per a tots els països. El govern d'Emmanuel Macron ha insistit que la vacuna serà "un bé públic mundial" i que no s'ha de sotmetre a "la lògica dels mercats". "L'accés igual per a tots a la vacuna no és negociable", ha recalcat el primer ministre, Édouard Philippe. Després del desencontre, Sanofi ha reaccionat amb un comunicat insistint que "evidentment" la vacuna "serà accessible per a tots els països".

Amb tot, Peter Liese, membre destacat del partit de la Unió Cristianodemocràta (CDU) d'Alemanya, ha considerat en declaracions recollides per Reuters que, "si la vacuna es desenvolupa fora d'Europa", cal fer "tot el possible per garantir que estigui a la disposició de tots els països", la qual cosa pot comportar eludir els drets de propietat intel·lectual de les empreses farmacèutiques. "Comptem amb el diàleg i la cooperació, però també hem d'esperar que els altres puguin rebutjar-lo. Per això, necessitem un pla B", ha assegurat.

L'EMA recomana l'ús de remdesivir

En paral·lel, Cavaleri ha explicat que alguns dels tractaments contra el coronavirus que l'EMA està revisant (n'estan investigant 155) podrien ser aprovats a Europa aquest estiu, però no ha especificat quins. De moment, l'EMA recomana ampliar la utilització del medicament remdesivir per a un ús "compassiu": és a dir, en pacients molt greus de covid-19 per als quals no hi ha cap altre tractament possible ara mateix.

El remdesivir és un medicament antiviral dissenyat per tractar l'hepatitis i un virus respiratori comú. Segons l'entitat, els resultats preliminars d'un estudi indiquen un "efecte beneficiós" del remdesivir en el tractament de pacients greus de la malaltia. "Encara no està autoritzat per ser comercialitzat a la Unió Europea, però aquestes recomanacions per a un ús compassiu ajudaran alguns pacients a accedir al medicament", explica l'EMA en un comunicat. Amb tot, continuarà avaluant els beneficis i riscos del remdesivir abans de prendre una decisió sobre la seva comercialització.

L'Administració de Medicaments i Aliments dels Estats Units (FDA) ja va autoritzar divendres l'ús d'emergència d'aquest antiviral en la lluita contra el coronavirus. Tot i que no és una aprovació formal sinó que se'n permet l'ús en absència d'altres alternatives, encara que no hi hagi estudis prou sòlids sobre la seva eficàcia, aquest medicament ha estat el primer tractament aprovat per al covid-19.

La FDA va prendre la decisió en vista dels resultats preliminars d'un estudi del laboratori Gilead Sciences, que apuntaven que l'antiviral redueix en un 31% (uns quatre dies) el període d'hospitalització dels malalts. Segons informa The New York Times, bona part d'experts i metges han rebut el medicament com una bona notícia, ja que els dota d'una nova arma per lluitar contra aquesta malaltia.

Però també hi ha dubtes sobre la capacitat real de la medicina per fer front al covid-19. A finals d'abril, The Lancet va publicar un estudi realitzat en pacients greus ingressats per coronavirus i va concloure que el remdesivir s'associa a beneficis clínics estadísticament no significatius. A més, exposava que la reducció numèrica del temps en la millora clínica dels tractats requereix "confirmació en estudis més grans".

Però malgrat els dubtes, explica The New York Times, el laboratori Gilead Sciences ha augmentat la producció del medicament i actualment disposa d'1,5 milions de dosis, que poden abastir uns 150.000 pacients. A més, el laboratori va anunciar que es proporcionaran als pacients sense cap cost, tot i que més endavant això podria canviar, un cop s'aprovi formalment el fàrmac.