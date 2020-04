Air France donarà mascaretes als seus passatgers quan no pugui garantir la distància social

L'aerolínia Air France ha anunciat aquest dilluns que distribuirà mascaretes entre els seus passatgers quan no pugui garantir la distància social en els seus vols. La decisió arriba després que es filtrés una fotografia del vol que va fer el trajecte entre París i Marsella aquest dissabte en la qual es podia observar que no hi havia separació entre els passatgers.

La fotografia la va fer una periodista de la televisió pública France 3 que anava en el vol com a passatgera. Segons va explicar la periodista a Twitter, tot i que abans de l'embarcament la companyia va fer mantenir la distància de seguretat, un cop dins de l'avió els viatgers es van haver d'asseure junts. A més, la periodista remarca que en cap moment se'ls va demanar cap tipus de certificat per justificar el seu viatge en ple confinament.

Dans le vol @AirFranceFR Paris-Marseille ce matin. Après avoir fait la queue en respectant la distanciation sociale, les passagers se retrouvent assis côte à côte 🧐 Le vol est complet.

Apparté : aucun contrôle d’attestation pour vérifier les motifs de déplacement. pic.twitter.com/JqcWsK5gTR — Charlotte Gillard (@ChaGillard) April 18, 2020

Actualment, Air France opera el 5% dels seus vols habituals, principalment per garantir les rutes nacionals més importants, com ara les connexions de París amb Niça, Marsella o Tolosa.

Arran de les crítiques ocasionades per la imatge filtrada, Air France ha defensat que ara mateix en la majoria dels seus vols es pot mantenir el distanciament social recomanat per les autoritats perquè la taxa d'ocupació dels seus avions és del 50%. A més, asseguren que l'aire de la cabina es renova cada tres minuts per un sistema equipat amb els mateixos filtres que s'utilitzen als quiròfans.