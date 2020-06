Alarma a Alemanya per contagis massius a Berlín i en un escorxador

El focus més important de coronavirus a Berlín s’ha detectat en un bloc de pisos al barri de Neukölln, en una zona de gent amb pocs recursos. Són 369 llars, a les quals el departament de Salut va enviar un comunicat escrit dissabte passat, però on no ha sigut fins a mitjans de setmana que a la majoria de veïns els ha arribat el missatge. “Ahir van trucar a la porta els de Sanitat vestits com astronautes, em van dir que no podia sortir i em van fer el test. Jo que ja gairebé m’havia oblidat del tema... Suposo que ja van venir abans, però feia un parell de dies que no passava per casa”, explica Juan Hurlé, un dels inquilins de l’edifici on viuen moltes famílies de Romania. Aquest edifici i un escorxador a Renània, on ja hi ha 400 contagis, són els dos focus que han fet saltar de nou totes les alarmes a Alemanya.

A l’edifici berlinès, de moment, hi ha 70 positius confirmats, la majoria romanesos. S’haurien infectat durant la celebració de la Pentecosta en comunitat, en què també hi havia romanesos d’altres zones de Berlín amb llars que ara també estan en quarantena. El capellà que va oficiar l’acte religiós està hospitalitzat per covid-19 i sembla que hauria estat l’origen del brot.

En aquest bloc de Neukölln hi ha pisos amb un inquilí i d’altres on viuen més de deu persones. Aquests dies se’ls veu al balcó o al pati interior que comparteixen els habitatges. Des del carrer se senten els crits de les criatures que hi corren en un Berlín a 30º. “Al pati interior hi ha una quantitat de gent... i ara s’està creant de veritat sentiment de comunitat“, explica Hurlé. Els veïns tenen prohibit abandonar l’edifici, però més d’un en surt o rep visites. “Això és ciutat sense llei i més d’un veig que surt amb mascareta i agafa el cotxe. Ahir hi havia molt control, avui res de res, però crec que aviat tindrem la policia aquí...”, afegeix. La zona és coneguda per les bandes, alts nivells de criminalitat i pobresa.

Els treballadors socials del departament de Salut visiten regularment el bloc durant la quarantena, s’asseguren que tinguin menjar i que segueixin les normes d’higiene. “Tot bé, tenim menjar!“, crida un veí des del balcó a uns curiosos que pregunten. Durant el dia, amics i coneguts deixen menjar davant les entrades de l’edifici i els veïns baixen amb mascareta a recollir-lo. A Alemanya no és obligatori l’ús de la mascareta al carrer, només als establiments. A la web oficial de Berlín, la informació sobre el coronavirus s’ha traduït a deu llengües, entre les quals turc, àrab, arsi i romanès. Tot parlant amb el Hurlé, a l’aplicació del coronavirus del telèfon no salta l’alarma que hi hagi cap cas a prop, malgrat els 70 confirmats a l’edifici. Cap de les sis milions de descàrregues, en un país de 83 milions, que s’han fet de l’aplicació des de dimarts han estat en aquesta zona de Berlín. Si la persona que té corona no es descarrega l’aplicació i diu que té corona, no compta.

Al marge de les persones lligades a la comunitat de romanesos, una sèrie d’instituts i escoles del barri d’Spandau, a l’oest de Berlín, han hagut de posar classes en quarantena. “Com que l’escola està dividida en grups més petits i en horaris alternatius, al grup A ens han obligat a fer quarantena i al grup B no”, explica Mireia Medina, mare d’un dels companys de classe d’un infectat i professora en un altre institut de la zona. “Ens va trucar el departament de Sanitat i van fer el test al meu fill, que va donar negatiu. Ara ens han dit, però, que dues classes més estan infectades i estem dubtant si portar-lo al centre o no perquè l’escola acaba el 24 i ens fa por que torni a haver de fer quarantena”. El seu fill ha de fer quarantena, però el seu marit i ella, no.

Ahir dimecres la cancellera Angela Merkel es va reunir per primer cop en persona des de l’inici de la crisi amb els presidents de les regions federals i va anunciar que després de la pausa d’estiu les escoles tornaran a la seva rutina normal.

Infecció a l’escorxador

A l’oest del país, 400 treballadors de l’escorxador més important d’Alemanya, Tönnies, a la regió del Rin del Nord - Westfàlia, han donat positiu al test de coronavirus i s’ha hagut d’aturar la producció. Fa un mes, el seu director criticava que es posessin tots els escorxadors al mateix sac, quan a principis de maig ja va haver-hi un brot en un altre escorxador. Es va destacar llavors el problema de les empreses càrniques que subcontracten i que tenen els treballadors, la majoria de l’Europa de l’est, en condicions infrahumanes i que no segueixen les normatives d’higiene.