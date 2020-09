Alemanya inclou les Canàries a la llista de zones on desaconsella viatjar

Les Illes Canàries ja no són un destí segur per als alemanys. Així ho evidencia el fet que ahir el seu govern inclogués la comunitat en la llista que identifica les zones de risc de covid-19 i on desaconsella viatjar. El ministeri d'Exteriors va explicar ahir en una actualització a la seva pàgina web que el repunt de casos a tot el país (que supera els 50 nous casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies) ha sigut un factor determinant per prendre aquesta decisió.

Una decisió que ja cobreix tot el país. Alemanya va començar desaconsellant els viatges a Catalunya, l'Aragó i Navarra. Poc després va ampliar la llista amb Madrid i el País Basc, i a mitjans d'agost ja valia per a pràcticament tot l'Estat: l'única comunitat que se'n lliurava eren les Illes Canàries. Fins ara.

Malgrat que la recomanació de no viatjar no és una restricció tan severa com la que han imposat altres països, que demanen fer quarantena si es ve d'Espanya, el fet que Alemanya assenyali el país com un dels que val la pena esquivar és un cop dur, sobretot tenint en compte que és el segon mercat que més turistes envia a l'Estat.

De fet, les dades d'atur publicades també ahir mostren que la manca de turisme estranger ha sigut clau perquè es disparés la desocupació en moltes comunitats. Aquest fenomen ha sigut molt clar a les Balears o a Catalunya i, tot i que en menor mesura, també s'ha notat a les Canàries. Aquest conjunt d'illes va reduir el seu atur al juliol un 1,5% i a l'agost aquesta diferència era només del 0,09%.

Aquesta mateixa setmana, l'Institut Nacional d'Estadística va publicar la seva radiografia de com va comportar-se al juliol el turisme estranger. Segons això, les Canàries liderava el podi de les comunitats que més turisme porten acumulat aquest any, malgrat que les dades del juliol indiquin que el setè mes de l'any havia caigut un 87,8%. Caldrà esperar per veure com afecta, en tot això, la nova recomanació d'Alemanya, que, com a la resta d'Espanya, suposa el segon mercat emissor de turistes estrangers més important.