Alemanya tanca les fronteres amb França, Àustria, Dinamarca i Suïssa

A partir de les 8 del matí d’avui, Alemanya tanca fronteres amb Àustria, Luxemburg, Dinamarca, Suïssa i França. Només podran creuar-les les persones que treballin al país veí i els transportistes de mercaderies. Ho va acordar ahir el govern de la cancellera Angela Merkel, després d’una teleconferència amb els presidents de les regions federals. El ministre d’Interior alemany, Horst Seehofer, ho va explicar en roda de premsa sense especificar fins quan s’aplicarà aquesta mesura “per reduir l’expansió del coronavirus”.

Canvi d’opinió

Davant les crítiques que Alemanya va rebre des de la Unió Europea per la introducció a principis de març de la prohibició d’exportar mascaretes i ulleres de protecció, el ministeri alemany d’Economia ha modificat lleument la seva posició: “Mentre les necessitats nacionals estiguin cobertes, Alemanya tornarà a exportar”. Amb aquest alleugeriment de les exportacions, països com Itàlia esperen poder accedir de manera més ràpida a aquests materials. Empreses alemanyes de mascaretes i d’aparells respiratoris com Dräger i Moldex no donen l’abast: han duplicat la seva producció i demanen ajuda al govern alemany per gestionar aquesta demanda desbordant i poder assegurar que centres mèdics i persones realment necessitades hi accedeixin.

En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat que a partir d’ara Brussel·les haurà d’autoritzar (i per tant podrà restringir) les exportacions de material sanitari fora de la Unió Europea per garantir, d’aquesta manera, que cap país de la UE es quedi sense els recursos que necessita per fer front al coronavirus.

Altres països

Polònia, Txèquia i Dinamarca ja van anunciar que tancaven les fronteres amb Alemanya des del cap de setmana per a qui no sigui d’aquests països i exceptuant els transports de mercaderies. Turquia ha anul·lat les connexions amb Alemanya fins a mitjans d’abril, també per als ciutadans turcs, cosa que afecta la minoria més nombrosa a Alemanya, on viuen uns tres milions i mig de persones amb passaport turc, al marge dels centenars de milers de turcs ja nacionalitzats alemanys.

Els aeroports a Alemanya han reduït al voltant d’un 10% el volum de passatgers en comparació amb l’any passat, però fins ara, excepte els vols cap als Estats Units i Itàlia, i des d’aquest cap de setmana també cap a Txèquia i Polònia, l’oferta d’enllaços aeris es manté relativament normal. S’ha aixecat la prohibició nocturna de volar en alguns aeroports per facilitar el retorn de ciutadans alemanys que han quedat “atrapats” en països que han tancat fronteres o connexions.

La vida pública s’ha reduït dràsticament a Alemanya amb el tancament de locals d’oci, clubs i bars per a més de cinquanta persones. També els museus, teatres i sales de concerts estan tancats i els restaurants segueixen oberts si mantenen una distància d’un metre i mig entre taules.