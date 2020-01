Alemanya abarateix el preu dels trens de llarga distància per la crisi climàtica

Aquest 2020 viatjar en tren de llarga distància serà més barat a Alemanya. Per primer cop en 17 anys, les tarifes d'aquest transport han disminuït. El motiu? És una de les mesures que el govern alemany ha impulsat per reduir les emissions per fer front a la crisi climàtica. Argumenten que unes tarifes més baixes poden afavorir que la població opti per viatjar en tren i no en cotxe.

La mesura, que va entrar en funcionament l'1 de gener, fa que aquelles persones que facin viatges de més de 50 quilòmetres en trens de la companyia Intercity Express de Deutsche Bahn tinguin un descompte del 10%. A més a més, l'empresa també està reduint els preus d'ofertes especials i serveis addicionals, com per exemple el transport de bicicletes dins el comboi.

Aquesta rebaixa en els preus és resultat del fet que Deutsche Bahn hagi fet arribar als seus clients la retallada impulsada pel govern de l'impost al valor afegit sobre els viatges en tren, que va passar del 19% al 7%.

Però no tots són bones notícies per als usuaris del transport públic alemany. Les tarifes per a viatges de curta distància i transport públic en regions com Berlín, Hamburg, Bremen, Brandenburg o Renània sembla que pujaran aquest 2020, tal com ha confirmat l'agència de notícies alemanya DPA.

En aquest sentit, les tarifes dels trens regionals a l'àrea de Bonn, per exemple, s'incrementaran un 2'5%, mentre que la xarxa de Berlín i Brandenburg patiran una augment del 3'3% en el preu dels bitllets per a autobús, tramvia i metro. Els proveïdors de transport públic del país han argumentat que la pujada d'aquestes tarifes és deguda a l'increment dels salaris i del preu del dièsel i l'electricitat. També s'han volgut justificar apuntant que es van acordar abans que el govern aprovés les mesures de protecció climàtica.