Alemanya blinda el seu sector farmacèutic per evitar compres estrangeres

Alemanya ha aprovat avui una nova llei que li permet vetar operacions de compra d'empreses mèdiques i farmacèutiques alemanyes per part de països estrangers. La mesura s'ha posat en marxa per evitar que Alemanya pateixi un possible desabastiment mentre duri la crisi del coronavirus i, sobretot, per evitar que una possible vacuna alemanya contra el covid-19 acabi sent explotada per un altre país. La nova normativa permet al govern bloquejar adquisicions de companyes que desenvolupen vacunes, equips de protecció, medicaments, precursors químics o respiradors.

La decisió del govern alemany arriba després que a principis de la crisi del coronavirus es produís una cursa a nivell mundial per adquirir materials essencials per combatre el covid-19. La competició entre països es va materialitzar, entre altres coses, en una oferta econòmica del govern nord-americà a la biofarmecèutica alemanya Curevac per desenvolupar una vacuna contra el covid-19 per als Estats Units, segons va detallar a mitjans de març el New York Times. Curevac, però, nega haver rebut cap mena d'oferta per part del govern nord-americà.

A principis de març, Alemanya ja va prohibir l'exportació generalitzada de mascaretes, guants i equips de protecció. El material només es podia exportar puntualment en casos excepcionals d'ajuda i cooperació internacional.

En un futur, el govern alemany podrà examinar les implicacions que tenen per a la seguretat les ofertes que arribin des de fora de la Unió Europea sempre que el comprador tingui més del 10% de les accions. Ara mateix el llindar està en el 25%.

La decisió no ha sigut ben rebuda per alguns sectors, que argumenten que la mesura envia un mal equivocat en plena crisi. "Durant una crisi és més important que mai apostar per mercats oberts", ha assegurat Stefan Mair, membre del consell executiu de la Federació de la Indústria Alemanya.

No és la primera vegada que Alemanya posa en pràctica una mesura d'aquest tipus. Anteriorment també havia bloquejat adquisicions de més del 10% del capital de companyes de sectors estratègics pel país, com ara empreses dedicades a l'àmbit de les tecnologies.