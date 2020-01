Alemanya confirma el primer cas de contagi del coronavirus a Europa d'un pacient que no havia estat a la Xina

Alemanya ha confirmat aquest dimarts el primer cas de contagi del coronavirus de Wuhan a Europa d'un pacient que no havia anat a la Xina. Fins ara la cinquantena de casos que s'havien diagnosticat fora de la Xina eren importats del país asiàtic, excepte dos, que s'havien contagiat al Vietnam i al Japó. A la Xina hi ha 106 morts i més de 4.400 afectats.

El govern de Baviera ha informat que el contagi es va produir a la ciutat de Stockdorf, en un curs de formació de Webasto, una empresa de components d'automoció en què havia participat una ciutadana xinesa que era portadora del virus. La dona va ser a Alemanya entre el 19 i el 23 de gener, i després va tornar a la Xina. Diumenge li van diagnosticar la malaltia després que presentés els primers símptomes. El pacient alemany s'havia trobat malament el cap de setmana, però havia anat a treballar amb normalitat fins dilluns: està ingressat en una clínica de Munic. L'empresa ha informat que els dos treballadors evolucionen bé i ha cancel·lat tots els viatges a la Xina durant els propers quinze dies. El seu personal a Alemanya té permís per treballar des de casa aquesta setmana. Segons l'empresa, cap altre treballador n'ha presentat símptomes, però quaranta persones de l'entorn laboral i familiar de l'afectat estan en observació. També s'està controlant l'escola on van els seus fills. La ministra de Sanitat de Baviera, Melanie Hulm, ha dit que sistema sanitari del país "està molt ben preparat" i que es prenen la situació "molt seriosament".

Alemanya és el segon país europeu on s'ha confirmat la presència de la nova mutació del coronavirus després de França, on s'han diagnosticat tres pacients que procedien de Wuhan. Fora de la Xina s'han detectat una cinquantena de casos en dotze països. En total han mort 106 persones, totes a la Xina, on s'han diagnosticat més de 4.400 malalts.