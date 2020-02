Alemanya despenalitza que un metge ajudi un pacient a suïcidar-se

Des del 2015, l'article 217 del Codi Penal alemany castigava amb fins a tres anys de presó els metges i professionals que ajudessin a morir els pacients terminals o molt malalts que demanaven suïcidar-se. Aquest dimecres, però, el Tribunal Constitucional alemany ha declarat aquest article inconstitucional, cosa que fa que l'eutanàsia assistida professional hagi quedat despenalitzada a Alemanya.

"Preval el dret a decidir sobre la pròpia mort", ha argumentat el president del Tribunal Constitucional alemany, Andreas Voßkugle, a l'hora d'anunciar la decisió i ha afegit que aquest dret "també inclou la llibertat de treure's la vida i el fet de poder aconseguir-ho mitjançant l'ajuda voluntària d'una tercera persona".

Una querella, el detonant

Malalts greus havien presentat una querella davant el Constitucional al·legant que l'esmentat article del Codi Penal era "una agressió a la seva llibertat". Entre els querellants també hi havia metges que ofereixen cures pal·liatives i organitzacions pro eutanàsia que ajuden a fer possibles suïcidis assistits.

Ara malalts i experts mèdics ja han anunciat que el següent pas serà aconseguir que es modifiqui la llei sobre narcòtics perquè sigui possible que professionals mèdics receptin aquests medicaments letals per fer possible un suïcidi assistit, cosa que ara està molt controlada. D'aquesta manera se li gira feina i pressió al ministre de Sanitat, el conservador Jens Spahn (CDU), que haurà de fer malabarismes per acontentar tothom en un moment que, a més, necessita guanyar punts: aquesta setmana ha anunciat que vol optar a liderar el partit de la cancellera Angela Merkel i succeir d'aquesta manera Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK).

La despenalització de l'eutanàsia assistida professional s'ha rebut amb diversitat d'opinions. Els pacients greus o terminals s'han sentit alleujats. L'eutanàsia assistida professional es va penalitzar fa cinc anys amb l'objectiu que associacions com Sterbehilfe Deutschland (eutanàsia Alemanya) es lucressin i incrementessin el seu nombre de socis. Aquesta organització ajuda les persones que volen dur a terme un suïcidi assistit.

Les més crítiques amb la despenalització han estat les organitzacions lligades a l'Església, com Diakonie. Aquesta entitat evangèlica ja ha comentat que, amb la nova legislació, caldrà "evitar que els malalts greus caiguin en la desesperació" o que temin que els seus tractaments són "una càrrega econòmica per als seus familiars" i això els porti a decidir suïcidar-se amb l'ajuda d'un metge. En definitiva, temen que es converteixi en "un instrument més de la societat de mercat" i que es normalitzi massa.

El que ja era legal

A Alemanya ja era legal el suïcidi assistit, o sigui quan una persona –que no és un professional mèdic– n'ajuda una altra a treure's la vida, per exemple facilitant-li un medicament letal. També era legal ja l'eutanàsia passiva, és a dir deixar de proporcionar medicaments o desconnectar d'una màquina un malalt terminal, si d'aquesta manera ho havia especificat al seu testament.

En canvi, l'eutanàsia activa –matar directament una persona, no pas ajudar-la a suïcidar-se ella mateixa– no està permesa i està penada amb fins cinc anys de presó. L'institut endoscòpic YouGov ha publicat una enquesta segons la qual un 67% dels consultats a Alemanya es mostren a favor de legalitzar l'eutanàsia activa, un 17% s'hi posicionen en contra, i la resta no en tenen una opinió formada.

Un fenomen que ha anat creixent els últims anys a Alemanya és l'anomenat "turisme per suïcidar-se" a Suïssa, on l'eutanàsia és legal excepte en casos de "motius egoistes". La Universitat de Suïssa va fer un estudi entre el 2008 i el 2012 i va calcular que el 60% de les persones que sol·liciten suïcidar-se al país són alemanyes, moltes de les quals hi viatgen a través de l'associació Dignitas, que s'encarrega d'organitzar-ho tot. Aquests malalts acostumen a gastar-se en el viatge uns 3.000 francs suïssos (uns 2.800 euros), ja que també han d'obtenir una declaració mèdico-jurídica per dur a terme el suïcidi. En la majoria dels casos els malalts tenen tumors o patologies neurològiques greus.

El debat al voltant de reglamentar l'eutanàsia ha trigat anys a passar del nivell teòric al pràctic. Les bases del paràgraf 217 que penalitzava l'eutanàsia assistida professional es van començar a establir a mitjans del 2000 fins que es va aprovar el 2015, amb el tercer gabinet de Merkel i la seva segona Gran Coalició entre conservadors (CDU-CSU) i socialdemòcrates de l'SPD.