Alemanya es planteja escurçar la quarantena de 14 a 5 dies en casos sospitosos de covid-19

Creix amb força un debat a Alemanya. El país europeu es planteja si es podria escurçar la quarantena obligatòria davant un possible contagi de covid-19 dels 14 dies actuals a només cinc. És a dir, que aquells que siguin sospitosos d'haver-se contagiat pel virus no hagin d'aïllar-se dues setmanes, i sigui suficient fer-ho cinc dies. Aquesta possibilitat s'obre després de la proposta del viròleg alemany Christian Drosten, un dels principals especialistes en coronavirus del món i que s'ha convertit en una figura mediàtica al país. La proposta ha estat rebuda positivament entre experts sanitaris i polítics.

Segons Drosten, el motiu d'aquest possible canvi s'explica en el fet que la majoria de persones ja no són contagioses passats cinc dies de l'aparició de símptomes, fins i tot quan la PCR continua donant positiu. "El període contagiós comença dos dies abans de l'aparició dels símptomes i acaba, si ho contemplem de manera realista, quatre o cinc dies després [de presentar els primers símptomes]", defensava en un podcast per a la radiotelevisió regional NDR l'expert alemany, que ja s'havia pronunciat a favor d'aquesta mesura a principis d'agost.

Drosten, que ha sigut assessor de la cancellera Angela Merkel durant la pandèmia, és conscient que implantar aquesta proposta seria arribar "al límit de tolerància de l'epidemiologia", però argumenta que és l'única manera d'evitar haver de paralitzar durant catorze dies classes senceres o la feina als centres de treball. Un segon argument que reitera és que actualment "una i una altra vegada hi ha persones que trenquen i fins i tot obvien la quarantena de catorze dies perquè consideren que és molt temps". Drosten, a més, apunta "la impossibilitat de les autoritats locals de perseguir els infractors i imposar sancions".

"Molt raonable"

Malgrat que el mateix expert admet que després d'aquests cinc dies no es pot descartar del tot un risc residual de contagi, la classe política alemanya ha començat a expressar el seu interès per la seva proposta. El diputat socialdemòcrata Karl Lauterbach ha qualificat aquest divendres la proposta de "molt raonable", en declaracions al diari Welt. "L'acceptació de la quarantena seria molt més gran entre la societat", ha reconegut, conscient de l'impacte social i econòmic que comporta haver de passar dues setmanes en quarantena. "La vida sencera quedaria menys interrompuda perquè la gent podria tornar a la feina i a l’escola més ràpidament". El diputat socialdemòcrata ha reconegut que explicar aquest canvi de postura a la població requeriria un esforç addicional, "però si les conclusions científiques ho consideren raonable, cal fer-ho".

En la mateixa línia s'ha expressat la portaveu de temes sanitaris dels liberals al Parlament, Christine Aschenberg-Dugnus, que considera que escurçar la quarantena també "debilitaria els negacionistes del coronavirus". Un moviment, el dels negacionistes, que s'ha deixat veure pels carrers de Berlín en diverses ocasions amb marxes multitudinàries. Hi coincideix l'experta en sanitat dels Verds Kordula Schulz-Asche, que apunta que "podria tenir sentit complir inicialment una quarantena més curta" si existeix la sospita d'estar contagiat "per acabar-la amb un test negatiu".