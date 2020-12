Alemanya imposa un tancament estricte per Nadal

Des de principis de novembre, Alemanya ha viscut en un "confinament suau" que per a molta gent tenia més de suau que de confinament. En una reunió virtual encabida aquest diumenge al matí a l'agenda de la cancellera Angela Merkel i dels 16 presidents regionals, Merkel s'ha sortit amb la seva i ha aconseguit consensuar un confinament "dur" a partir d'aquest dimecres, 16 de desembre.

"Hem perdut el control de la situació", explicava Markus Söder, president de la regió de Baviera, a la roda de premsa després de la trobada, que ha sigut excepcionalment curta. "Sabem que el confinament dur afecta les festes de Nadal, però ens hi veiem obligats", afegia Merkel, en la línia del que ha sigut el discurs més emotiu dels 15 anys de cancellera, la setmana passada davant del Parlament alemany, el Bundestag.

Un cop d'efecte en la gestió de l'última gran crisi abans de girar full a la seva activitat política el setembre de l'any que ve. No aconseguia tanta popularitat des de l'abril del 2015: un 74% dels alemanys estan contents o molt contents amb ella. Marxarà per la porta gran, tant per la seva gestió de la crisi del coronavirus com per la presidència alemanya de la Unió Europea (UE), en el marc de la qual la setmana passada Merkel va aconseguir tripleta d'èxits: paquet europeu pel covid, acord de pressupost i objectius pel clima.

L'última setmana han plogut e-mails de les escoles a les famílies afanyant-se a activar els comptes dels alumnes en plataformes virtuals. El confinament dur ja s'olorava des de feia dies. Finalment, a partir de dimecres, les classes online seran la nova rutina fins a l'inici de les vacances de Nadal i, per ara també, la primera setmana de gener, quan a la majoria de regions federals alemanyes no és festiu. Merkel i els presidents regionals es tornaran a reunir el 5 de gener per valorar com procedir a partir de l'11 de gener.

Tots els comerços, excepte els essencials com supermercats i farmàcies, tancaran a partir de dimecres; també les perruqueries i centres d'estètica. Bars, restaurants i tota l'oferta cultural continuaran tancats, si bé es permet el servei de recollida i a domicili. Les "ajudes pont" del govern alemany preveuen finançar pèrdues de negocis i autònoms almenys fins a finals de desembre. Es mantenen obertes les esglésies i centres de culte, com fins ara, amb restriccions.

Es prohibeixen grans trobades i es manté el màxim de cinc persones de dues llars, sense comptar els menors de 14 anys, i exceptuant els dies de Nadal (24-26), quan poden ser cinc persones de més de dues llars. No hi haurà petards per Cap d'Any, ni es podrà consumir alcohol a l'aire lliure entre el 16 de desembre i el 10 de gener, una alternativa als bars que des de principis de novembre, i malgrat el fred, s'havia estès, sobretot en barris alternatius i amb molt de jovent. També es recomana no viatjar, dins o fora d'Alemanya, però no es prohibeix.

Salt exponencial en les xifres

Les xifres d'infectats per coronavirus que cada dia anuncia l'Institut Robert Koch (RKI) han fet un salt exponencial des de la tardor: en el primer confinament la mitjana eren 2.000 casos diaris; ara són uns 20.000. El que sobretot ha sacsejat l'opinió pública són les xifres de morts, que s'han duplicat des de l'octubre fins als 20.000. També ha pujat el nombre de tests: entre mitjans de setembre i finals d'octubre se'n van fer un 37% més. També hi ha més casos en residències de gent gran. Segons el RKI, queden unes 5.000 unitats de cures intensives lliures a tot el país. El sistema sanitari no està desbordat.

Els alemanys posen molta esperança en la vacuna, si bé el viròleg de referència oficial, Christian Drosten, ja ha alertat aquest cap de setmana que la percepció de l'opinió pública "és tergiversada, en part pels èxits i bona premsa dels polítics", i que la vacunació massiva "no serà una realitat" aviat. Aquests dies l'aerolínia Lufthansa anunciava que ja s'ha produït un boom de reserves per a Setmana Santa i, sobretot, l'estiu 2021 com a conseqüència de la campanya pro vacuna.

El moviment contrari a les mesures anticoronavirus, l'anomenat Querdenker, manté les protestes al carrer, si bé cada cop amb més obstacles. En algunes regions està sota observació per ser potencialment anticonstitucional i aquest cap de setmana s'ha prohibit una manifestació multitudinària a la ciutat de Dresden. Es calcula que un 13% de la població és propera a aquest moviment, especialment votants del partit d'ultradreta Alternativa per a Alemanya (AfD).