Alemanya tem la pitjor recessió des de la postguerra

Durant la Segona Guerra Mundial els cinemes, els bars i la cultura seguien funcionant. Aquesta és una de les frases anecdòtiques que es comenten en temps de coronavirus a Alemanya per il·lustrar que el país s’enfronta a una de les seves pitjors crisis econòmiques. El 2009, amb l’última crisi, el PIB va baixar un 5,7%. La previsió per al 2020 és que caigui un 6,3%.

Per mirar de sortir del desastre, el govern alemany de coalició conservadora-socialdemòcrata ha reaccionat amb un programa d’ajudes directes i crèdits sense precedents que supera el bilió d’euros per a autònoms, pimes i grans empreses. Per a alguns sectors, però, el problema és la falta de perspectives de futur, cosa que explica per què aquesta setmana la gestió del coronavirus ha passat a ser delegada, més que en les setmanes anteriors, als governs de les regions federals. Cada regió decideix quines empreses desconfinar i quan fer-ho, en part pel pes dels sectors a cada land: el del turisme és un dels que més varien en cada regió. Schleswig-Holstein i Mecklemburg-Pomerània Occidental (que toquen al mar del Nord i al mar Bàltic) ja es preparen per rebre turistes d’altres regions per alguns dels festius del mes de maig.

Una de les mesures ha sigut el subsidi parcial per al sou (el govern paga el 60% del sou que han deixat de rebre els treballadors amb ERTO). Fins a principis de maig, 10 milions d’empleats l’havien sol·licitat. L’Institut de l’Economia Alemanya calcula que un 55% de les empreses de gairebé tots els sectors n’han sol·licitat. L’atur a Alemanya va créixer a l’abril en unes 300.000 persones, fins a assolir una xifra de 2,7 milions, en un país amb 83 milions d’habitants. Segons l’Agència Alemanya de Treball, un terç dels nous aturats haurien perdut la feina a casua del coronavirus i un 21% estarien a l’atur perquè no van poder començar nous contractes, degut als efectes en sectors com l’hosteleria, la gastronomia, la cultura i el turisme. 15.000 autònoms s’han apuntat a l’atur. Amb tot, en conjunt s’espera que la taxa d’aturats pugi a un 5,8% el 2020, quan abans de la crisi estava al 5,1%.

Una de les joies de la corona a Alemanya és la indústria de l’automòbil, que ha tornat a iniciar la producció de mica en mica. Sobre la taula hi ha el debat de si el govern alemany ha de subvencionar la compra de vehicles o no. Hildegard Müller, representant de l’Associació d’Empreses Automobilístiques (VDA), ha accentuat el seu paper de lobista aquests dies: “Estic convençuda que de cada euro que s’inverteixi en subvencionar la indústria de l’automòbil se’n trauria partit poc després. Fins i tot si comencem a recuperar certa normalitat al maig, comptem amb unes pèrdues del 20% per al conjunt de l’any“.

El ministre d’Economia alemany, Peter Altmaier (CDU), calcula que fins al 2022 Alemanya no recuperarà el PIB que tenia abans del covid-19.