Alemanya recomana no viatjar enlloc d'Espanya, excepte les Canàries

Alemanya recomana no viatjar enlloc d'Espanya, excepte les illes Canàries, a causa de l'increment del nombre de casos de coronavirus al país. Els ministeris de Sanitat i Afers Exteriors alemanys han acordat aquest divendres classificar Espanya com a regió de risc, basant-se en els criteris de l'Institut Robert Koch (RKI). Fins ara estaven dins d'aquesta classificació cinc comunitats autònomes espanyoles –Catalunya, l'Aragó i Navarra, que s'hi van incloure a finals de juliol–, i Madrid i el País Basc des del 10 d’agost. Espanya és, amb les illes Balears al capdavant, la destinació de vacances preferida dels alemanys a l'estranger.

Des de dissabte passat és obligatori que totes les persones que arribin a Alemanya procedents de les denominades zones de risc –130 a tot el món, segons el govern alemany– s'han de fer un test de covid-19 o presentar un justificant conforme han donat negatiu en una prova d’aquest tipus en les últimes 48 hores. El viatger ha de fer una quarantena fins a disposar dels resultats. En cas de donar negatiu, s'aconsella fer-se una segona prova en els quatre o cinc dies posteriors per confirmar el primer resultat.

La qualificació de regió de risc es basa en els criteris de l'RKI, que pren com a referència per a aquesta qualificació els llocs on s'hagin superat els 50 nous casos per cada 100.000 habitants en una setmana. En aquesta categoria hi ha uns 130 països, entre els quals s'incloïen ja, dins del territori de la Unió Europea (UE), diverses regions de Bèlgica, Romania i Bulgària, a més de Luxemburg. La resta de regions de risc són tercers països, com Turquia i part dels Balcans, així com Rússia, els Estats Units i grans zones d'Àfrica, Àsia i Oceania.

L'RKI calcula que un de cada tres nous casos de covid-19 a Alemanya ha estat importat. La majoria són ciutadans que van passar les vacances o van visitar els seus familiars a Kosovo (més de 1.000 casos en les últimes quatre setmanes), Turquia, Sèrbia i Bulgària. Espanya no és un dels principals responsables de l’augment de casos a Alemanya: segons les dades de l'RKI, 107 nous casos haurien arribat al país des d'Espanya.