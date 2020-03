Alex Salmond, exonerat dels delictes d'agressió sexual i d'intent de violació

Victòria judicial de l’ex primer ministre escocès Alex Salmond, jutjat des del 9 de març al Tribunal Superior de Justícia d’Edimburg per diferents delictes d’agressió sexual i fins i tot un d'intent de violació mentre va ocupar el càrrec (2007-2014). S'ha acabat el malson que va començar l’agost del 2018, quan va ser detingut per primera vegada i es van donar a conèixer els detalls del cas.

El jurat que ha vist els onze dies de sessions l’ha trobat aquest dilluns a la tarda no culpable de dotze dels delictes de què se l’acusava (agressió sexual), mentre que un tretzè (agressió i intent de violació) no s’ha pogut demostrar. El catorzè càrrec (agressió sexual) ja va ser retirat durant el procés. Les presumptes víctimes eren un càrrec polític del Partit Nacional Escocès (SNP), una treballadora del partit i diverses funcionàries de l’actual i de l’antic govern escocès.

Salmond, però, sempre s’havia declarat innocent. Davant del Tribunal havia afirmat que es tractava de “fabricacions deliberades amb un propòsit polític”. “Mai he intentat tenir relacions sexuals no consensuades amb ningú en tota la meva vida", també va dir.

Proves no presentades

En declaracions a l'exterior del Tribunal, Salmond ha comentat: "Com molts de vosaltres sabreu, hi havia certes proves que m'hagués agradat que haguessin estat presentades i revisades en aquest judici, però per diverses raons no hem pogut fer-ho. En algun moment aquella informació, aquells fets i aquestes proves veuran la llum, tan aviat com s’acabi el malson del coronavirus".

Per defensar-se durant el procés, Salmond va abandonar la militància de l'SNP, partit que va liderar en dues ocasions en períodes diferents, i que va instal·lar al poder regional d’Escòcia a les eleccions del 2007. Des d’aleshores els independentistes s’han convertit en l’eix central de la política del país i en la tercera força del Regne Unit.

Les acusacions a què s’ha enfrontat Salmond van distanciar-lo de la seva successora, l’actual primera ministra, Nicola Sturgeon, que en l'última part del seu mandat (2011-2014) va esdevenir la seva mà dreta a l’executiu.

L'origen del judici

L’esclat del moviment #MeToo és a l’origen del judici contra Salmond. El 31 d’octubre del 2017 el vice primer ministre, John Swinney, va informar que havia iniciat una revisió de les polítiques de conducta inapropiada al si del govern i del funcionariat escocès. A mitjans de gener, Leslie Evans, la funcionària de més alt rang d’Escòcia, va rebre dues denúncies contra Salmond. Es va iniciar aleshores una investigació confidencial i interna. L’abril del 2018 Sturgeon es va reunir amb Salmond per intentar resoldre l’afer.

L’inculpat li va indicar que acceptaria una mediació. Els esdeveniments es van precipitar l’agost d’aquell mateix any, quan els resultats de la investigació interna del govern es van comunicar a la policia i es va produir una filtració periodística. Aquest fet va provocar una demanda de Salmond contra el govern de Sturgeon, que li va haver de pagar gairebé 570.000 euros en concepte de danys i perjudicis. Tot i així, el 23 de gener del 2019 la policia el va acusar formalment dels 14 delictes de què ara ha estat exonerat.