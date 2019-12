Almenys 15 morts a l'estavellar-se un avió de passatgers al Kazakhstan

Almenys 15 persones han mort i 66 més han resultat ferides a l'estavellar-se aquest divendres un avió de passatgers després d'enlairar-se de l'aeroport de la ciutat d'Almaty, al Kazakhstan, segons informen les autoritats del país.

"En total han mort 15 persones: 14 al lloc dels fets i una a l'hospital", ha informat el cap del departament de Sanitat d'Almaty, Tleuján Abildáyev. 50 persones han hagut de ser hospitalitzades, 12 de les quals estan greus.

«Потерял высоту и врезался в двухэтажный дом за пределами аэропорта»: Летевший из Нурсултана в Алма-Ату самолет со 100 пассажирами на борту упал на взлете. По предварительной информации, 14 человек погибли https://t.co/k1E9fJ1CaT pic.twitter.com/RBDpObBi2N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 27, 2019

L'aparell, un Fokker-100 que pertany a la companyia kazakh Bek Air, s'hauria estavellat amb 100 persones a bord –95 passatgers i cinc tripulants– just després d'enlairar-se. L'avió sinistrat havia de fer el trajecte entre Almaty, la ciutat més gran del país, i Nur-Sultà, la capital kazakh.

La ciutat d'Almati, al Kazakhstan / GOOGLE MAPS La ciutat d'Almati, al Kazakhstan / GOOGLE MAPS

L'avió s'ha estavellat contra un grup d'habitatges situats a tocar de les pistes d'aterratge de l'aeroport, que mou prop de sis milions de passatgers a l'any en una trentena de companyies diferents. Això sí, la majoria d'aquests passatgers anuals acaben volant en serveis de les tres companyies més grans del Kazakhstan: Air Astana, Scat Airlines i Bek Air.

El ministeri d'Indústria i Infraestructures del Kazakhstan ha suspès tots els vols d'aquest tipus d'avions fins que s'aclareixin les causes de l'accident.

"He sabut que cauríem"

"Quan s'ha enlairat, l'avió ha començat a trontollar d'una manera molt forta i llavors ja he sabut que cauríem", ha explicat a l'agència de notícies Efe Aslan Nazarliév, un dels supervivents de l'accident. Empresari de 34 anys, passatger aeri freqüent, Nazarlíev ocupava una butaca a la fila 15. "Tan bon punt l'avió s'ha estavellat, hem sortit per la sortida d'emergència. Era fosc. La gent il·luminava amb les llanternes dels seus telèfons", recorda. Segons Nazarlíev, aquells que més han patit les conseqüències han estat els passatgers que es trobaven a la part davantera de l'avió, fins a la fila 14. "Hem intentat ajudar a treure la gent que vèiem i sentíem, perquè hi havia molts crits i gemecs", continua.

Una de les coses que li han cridat l'atenció és que les ales de l'avió estaven totalment cobertes de gel. "Tota la gent que trepitjava l'ala queia, perquè hi havia gel. No puc afirmar que (abans d'enlairar) les ales no hagin sigut ruixades amb anticongelant, però el fet és que hi havia gel", comenta el supervivent.