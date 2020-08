Almenys deu morts i 30 ferits en un atac contra un hotel de luxe a Somàlia

Almenys deu persones han mort i 30 més han resultat ferides en un atac contra l'Hotel Elite de Mogadiscio, la capital de Somàlia. L'atac encara no ha finalitzat i, en conseqüència, la xifra de víctimes podria augmentar. Les forces de seguretat estan intentant fer-se amb el control de les instal·lacions, que són a la platja de Liido. També hi ha alguns ostatges. De moment, cap grup terrorista ha reivindicat l'atac, però el modus operandi recorda el que utilitza normalment l'organització jihadista somali Al-Shabab, afiliada a Al-Qaida des del 2012.

L'Hotel Elite, com el seu nom indica, és un lloc freqüentat per la classe alta somali i per estrangers, ja que se situa en una zona especialment segura de la capital del país. De fet, entre les víctimes de l'atac hi hauria funcionaris del govern, segons ha informat a l'agència Efe Abxir Mohamed Amina, sanitari del servei d'ambulàncies Aamin.

Segons aquest mateix testimoni, els terroristes han fet explotar primer un cotxe bomba als voltants de l'hotel. Després almenys tres homes armats han aprofitat la confusió per entrar dins del recinte de l'edifici.

"Les forces de seguretat continuen a la zona", ha declarat el portaveu del govern federal de Somàlia, Ismael Mukhtar Omar, que ha detallat que un dels morts és Abdirizaq Abdi Abdullahi, un alt funcionari del ministeri d'Informació. De moment, dos terroristes han estat abatuts per les forces de seguretat.