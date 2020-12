Almenys 15 morts, la majoria nens, en una explosió a l'Afganistan

Una bomba pressumptament adherida a un rickshaw bomba ha matat aquest divendres almenys 15 persones, inclosos 11 nens, en una cerimònia per recitar l'Alcorà al centre de l'Afganistan, i ha deixat també una vintena de ferits. La majoria de les víctimes tenien menys de 18 anys, segons ha explicat Wahidullah Jumazada, portaveu del governador provincial de Ghazni, informa Reuters.

Els fets han tingut lloc en un districte de la província de Ghazni, al centre del país. A l'Afganistan no hi ha treva per a la violència, fins i tot mentre el govern afganès i els talibans insurgents mantenen reunions des del setembre per discutir el final de la guerra, que dura ja 19 anys. Mentrestant, els països occidentals avancen en la seva retirada de tropes.

Almenys deu funcionaris i ajudants del govern han estat assassinats per bombes adossades a vehicles en les darreres setmanes, principalment a la capital, Kabul. Però aquesta vegada, l'objectiu ha estat una celebració relligiosa, en què un grup de persones, principalment menors d'edat, recitaven l'Alcorà.