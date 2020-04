Almenys 17 morts en el pitjor tiroteig al Canadà

Almenys 17 persones han mort en un tiroteig en una comunitat rural a l'est del Canadà que s'ha convertit en el més sagnant en la història del país. El presumpte atacant, un home de 51 anys identificat com a Gabriel Wortman, ha mort, segons ha informat la Policia Muntada, el cos al qual pertanyia una de les víctimes, l'agent Heidi Stevenson.

651x366 L'agent Heidi Stevenson, morta durant l'atac. / POLICIA MUNTADA L'agent Heidi Stevenson, morta durant l'atac. / POLICIA MUNTADA

Els fets es van produir la nit de dissabte hora local a la població de Portapique, a uns 1.250 quilòmetres al nord-est de Toronto. La policia va rebre una alerta de trets en un habitatge, i quan hi va arribar va trobar una "escena caòtica" amb "nombroses víctimes", però no l'autor dels trets. Durant tota la nit de dissabte i el matí de diumenge la policia va perseguir el sospitós, mentre diversos testimonis informaven d'incendis en instal·lacions i vehicles.

249x249 Gabriel Wortman, presumpte autor, en una imatge difosa per la policia. / RCMP HALIFAX / EFE Gabriel Wortman, presumpte autor, en una imatge difosa per la policia. / RCMP HALIFAX / EFE

Les autoritats van demanar a la gent que es quedés a casa per la presència d'un "tirador", tot i que no van dir que havia causat múltiples víctimes mortals. L'agent, que tenia dos fills, va morir en la persecució. Hi ha un altre policia ferit.

Les autoritats no han identificat per ara la resta de les víctimes mortals ni han donat informació sobre les motivacions de l'atacant ni quina relació tenia amb les víctimes. Inicialment havien dit que el presumpte autor havia estat detingut, però més tard s'ha sabut que els agents el van matar a la localitat d'Enfield, a uns 100 quilòmetres a sud de Portapique. Segons informen mitjans locals, l'autor del tiroteig s'hauria desplaçat en un vehicle que imitava els de la Policia Muntada i també anava uniformat.

El primer ministre, Justin Trudeau, ha fet un comunicat de condol.