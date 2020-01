Moren 176 persones a l'estavellar-se un avió a l'Iran

Un avió ucraïnès de l'aerolínia UIA en què viatjaven 176 persones, entre passatgers i tripulació, s'ha estavellat a l'Iran. Segons el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, no hi ha supervivents.

Es tracta d'un Boeing 737 NG de la companyia Ukraine International Airlines amb destinació a Kíev, que va sortir amb una hora de retard de l'aeroport Imam Khomeini de Teheran i va caure per problemes tècnics uns minuts més tard, a pocs quilòmetres de la capital iraniana. L'aerolínia encara no ha emès cap comunicat.

Segons la televisió iraniana i el govern ucraïnès, el total de passatgers del vol era de 167 persones, a més de la tripulació, formada per nou membres. Del total de víctimes, 82 eren ciutadans iranians, 63 canadencs, onze ucraïnesos (comptant els tripulants), deu suecs, quatre afganesos, tres britànics i tres alemanys.

Més problemes per a Boeing

Aquest nou accident posa al punt de mira internacional el fabricant d'avions nord-americà Boeing, després de dos accidents del seu model 737 Max a Indonèsia i Etiòpia l'octubre del 2018 i el març del 2019, respectivament. A més, diversos altres aparells d'aquest model han tingut problemes al llarg del temps, cosa que va acabar obligant els reguladors aeris de tot el món a prohibir-ne l'ús després de trobar-hi diversos defectes de disseny.

Aquest fet va causar la cancel·lació de centenars de vols, sobretot als Estats Units, on el model del 737 Max és un dels més utilitzats per diverses aerolínies per a vols interns. El fet d'haver de deixar tants aparells a terra durant mesos –la prohibició s'havia d'acabar al desembre i, de moment, es manté fins a l'abril– ha obligat Boeing a pagar compensacions milionàries a les companyies afectades.