Als EUA hi hauria 20 milions de contagis reals de covid, segons estimen les autoritats sanitàries

El Centre de Control de Malaties (CDC, en les sigles en anglès) calcula que als Estats Units fins a 20 milions de persones poden haver contret el coronavirus, una xifra 10 cops superior a l'oficial. En l'últim recompte, els Estats Units han registrat 2,4 milions de casos positius, però els experts sanitaris del país creuen que molta més gent pot haver-lo contret sense tenir-ne símptomes.

L'estimació de 20 milions de contagis als EUA prové de tests de serologia, que han trobat una taxa d'anticossos que multiplica per 10 els casos detectats, segons han explicat representants del CDC. Tenint en compte que el nombre de casos actual és de 2,4 milions, "si multipliques els casos per aquesta ràtio obtens la xifra de 20 milions", van dir des del CDC segons Reuters. El nombre de morts oficialment registrat fins ara supera les 124.000.

Les estimacions del CDC parteixen del convenciment que molts joves del país estan contagiats però no tenen símptomes. Les autoritats sanitàries del país plantegen, doncs, la necessitat de fer proves a la gent jove per determinar si poden ser contagiosos per a les poblacions de risc.

"Hem sentit de Florida i de Texas que prop de la meitat dels casos nous que hi han detectat són de persones de menys de 35 anys, i molts són asimptomàtics", va dir un dels representants del CDC, des d'on han enviat diversos equips de suport als estats més afectats.

La dada estimativa arriba pecisament quan el país registrava, aquest dijous, el seu rècord de casos diaris amb 39.972 nous positius en les últimes 24 hores (i 2.425 morts) segons la Universitat Johns Hopkins. Les dades d'aquesta organització, més actualitzades que les oficials, parlen de 2.422.299 casos i 124.410 morts als Estats Units.

Un increment de contagis que ha portat alguns estats com Texas a aturar la reobertura iniciada fa dies. En aquest estat del sud-oest del país s'ha registrat en els últims dies un increment de les hospitalitzacions per coronavirus i xifres rècord de fins a 6.000 nous contagis diaris en els últims dies. "Aquesta pausa temporal [en la reobertura] ens ajudarà a aturar la propagació fins que poguem entrar de manera segura en la següent fase de reobertura econòmica", va dir dijous el governador de Texas, el republicà Greg Abbott.

El rècord d'hospitalitzacions en aquest estat s'ha registrat durant 13 dies seguits i ha portat a ciutats com Houston, Dallas, Austin i San Antonio a suspendre cirurgies programades per poder centrar-se en els casos de coronavirus.

També Florida ha decidit aturar el seu desconfinament de forma parcial per l'augment de casos en els últims dies, informa la BBC. Els estats que registren encara un creixement preocupant dels contagis són Texas, Florida, Alabama, Arizona, California, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, Carolina del Sud i Wyoming.