Amazon, Google i Apple veten Parler, la xarxa socials dels seguidors de Trump

Parler, una de les xarxes socials més utilitzades pels seguidors de Donald Trump, ha estat eliminada de la botiga d'aplicacions d'Apple i Google i també del servei de hosting d'Amazon. Les empreses han decidit prendre accions contra la xarxa social perquè consideren que el servei no ha pres les mesures necessàries per evitar la difusió de missatges que inciten a la violència per part dels seus usuaris. El moviment d'Amazon implica que, a partir d'avui, Parler deixa de funcionar de forma efectiva fins que la xarxa social trobi una nova companyia que allotgi els seus serveis. Parler es ven com un espai que defensa "la llibertat d'expressió" i una alternativa a Twitter, que divendres va suspendre de forma permanent el compte de Donald Trump.

Amazon ha suspès Parler d'Amazon Web Services pel "risc real que suposa per la seguretat pública". Per la seva banda, Apple ha donat a Parler 24 hores per presentar un pla detallat de moderació en què es prenguin mesures contra aquells usuaris que van utilitzar el servei per coordinar l'assalt contra el Capitoli que va tenir lloc dimecres passat.

"Això ha sigut un atac coordinat per part de les grans tecnològiques per acabar amb la competència en el mercat...La guerra contra la competència i la llibertat d'expressió continuarà, però no espereu que nosaltres ens retirem", ha assegurat John Matze, responsable de Parler, en una publicació a la xarxa social. "En les properes 24 hores hem de fer molta feina per assegurar-nos que les dades dels usuaris no s'eliminen permanentment de internet", remarca.