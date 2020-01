El mòbil del propietari d'Amazon, piratejat pel príncep hereu de l'Aràbia Saudita

Nova fita en la biografia de Mohamed bin Salman, príncep hereu de l'Aràbia Saudita i l'home que va ordenar l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi i la d'altres opositors al règim alauita. Un missatge de WhatsApp enviat el maig del 2018 des del seu número de telèfon personal al del multimilionari propietari d'Amazon, Jeff Bezos, hauria introduït un virus al mòbil de Bezos que va permetre piratejar-li bona part de la informació que hi contenia, segons informa aquest dimecres el rotatiu britànic The Guardian.

El diari assegura que una investigació forense del mòbil de Bezos demostra que aquesta versió és "altament probable". L'anàlisi, que es farà pública aquest mateix dimecres, i que ha sigut duta a terme, entre altres especialistes, per Agnès Callamard, ponent especial de les Nacions Unides sobre execucions extrajudicials, es va fer després que detalls de la vida privada de l'empresari nord-americà sortissin a la llum al sensacionalista diari nord-americà National Enquirer. El mitjà va publicar el gener de l'any passat missatges privats de Bezos que posaven de manifest que mantenia un afer extramatrimonial i que, finalment, van acabar amb el divorci de Jeff Bezos de qui havia sigut la seva dona, Mackenzie Bezos, durant 25 anys.

Callamard és l'autora de la investigació de les Nacions Unides sobre l'assassinat de Khashoggi. I va trobar "proves creïbles" que el príncep i altres alts funcionaris saudites van ser-ne els responsables. Amb tot, el desembre passat un judici dut amb el màxim secretisme va trobar culpables cinc persones, que van ser condemnades a mort. Cap dels màxims mandataris del règim, però, no va resultar condemnat.

David Kaye, relator especial de les Nacions Unides en matèria de llibertat d’opinió i expressió, ha fet una piulada en relació amb la informació de The Guardian assegurant que ell i Agnès Callamard anunciarien més informació sobre el presumpte pirateig a Bezos en les pròximes hores.

tomorrow (wednesday) @AgnesCallamard & I will be releasing a public statement on this in which we address these very serious hacking allegations. https://t.co/X9NBrrwFnF

Possible origen dels fets

Les al·legacions de l'amo d'Amazon estan estretament relacionades amb l'assassinat de Khashoggi, que va tenir lloc l'octubre del 2018. Bezos ha sigut objectiu virtual de trols amb base a l'Aràbia Saudita des que el Washington Post –capçalera de la seva propietat– va posar el focus en la responsabilitat del príncep hereu Bin Salman en l'eliminació del periodista. Amb tot, el presumpte pirateig telefònic hauria tingut lloc cinc mesos abans, a través de l'enviament d'un arxiu de vídeo de Bin Salman a Bezos. Per aquesta raó no és pot descartar que la suposada campanya saudita contra l'empresari s'iniciés arran de les columnes de Khashoggi criticant el règim àrab des de les pàgines del Washington Post.

Les implicacions de la denúncia i les revelacions que aquest dimecres es poden confirmar, quan s'hagi fet públic l'informe sobre el pirateig, poden suposar un greu entrebanc en la política exterior de l'actual administració de la Casa Blanca. El president Donald Trump, que a hores d'ara fa front a un procés d' impeachment, i el seu gendre, Jared Kushner, mantenen estrets vincles amb Bin Salman, malgrat la constatació de la intel·ligència nord-americana, segons la qual va ser el príncep el que, presumptament, va ordenar l'assassinat de Khashoggi.

Poc després que aparegués la informació de The Guardian, l'ambaixada saudita als Estats Units va fer una piulada desmentint la informació. "Els recents informes de mitjans [de comunicació] que suggereixen que el Regne està al darrere d'un acte de pirateria del telèfon del senyor Jeff Bezos són absurds. Demanem que es faci una investigació sobre aquestes reclamacions perquè tots els fets s'aclareixin", s'hi diu.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.