Amnistia denuncia l'assetjament a la solidaritat amb els refugiats

Amnistia Internacional denuncia l'assetjament per part dels estats que pateixen els activistes i organitzacions que ajuden els refugiats i migrants en el seu viatge cap a Europa. A l'informe Càstig a la compassió: la solidaritat a judici a la fortalesa Europea l'organització de defensa dels drets humans recull desenes de casos d'activistes que han sigut multats o empresonats per la seva solidaritat.

"En tota Europa s'està processant i assetjant gent pels seus actes de solidaritat amb persones refugiades, sol·licitants d'asil i migrants pel simple fet de donar-los roba d'abric, refugi o salvar vides al mar", lamenta Amnistia. Un dels exemples és el cas d'Espanya, que ha amenaçat amb multes de fins a 900.000 euros les organitzacions de rescat humanitari al Mediterrani com Proactiva Open Arms.

A més de les ONG també han patit aquest setge legal a la solidaritat professors, bombers i guies de muntanya, contra els quals "les autoritats estan fent un ús inadequat de les lleis contra el contraban i de les mesures antiterroristes", denuncia Amnistia.

A la presentació de l'informe a Madrid, Anabel Montes, cap de missió de l 'Open Arms investigada a Itàlia per salvar vides al Mediterrani en un rescat que va ser cobert per un equip de l'ARA a bord del vaixell humanitari, ha recordat com els "van acusar de ser una organització criminal i d'afavorir la immigració clandestina".