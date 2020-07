Amuntegats en un estable per a bestiar: 52 migrants esperen port per desembarcar al Mediterrani

Ara mateix, a poques milles de Malta, un dels destins turístics estrella per als europeus que busquen platges paradisíaques i nits de festa vora el mar, un grup de 52 persones estan dormint en un estable d'animals d'un vaixell mercant, amuntegats, sense res més que la roba que porten i entre els fems del bestiar. Alguns presenten senyals evidents de desnodriment, com el jove protagonista d'una fotografia que ja ha estat batejada com la Pietat del mar, en referència a l'obra de Miquel Àngel: el noi, sense forces, és portat a coll per un dels mariners del mercant. D'altres estan malalts o tenen ferides del seu pas per Líbia, un infern per als migrants.

Aquesta és l'enèsima escena que deixa la crisi migratòria –les ONG prefereixen dir-ne crisi de la solidaritat– que fa anys que es viu al mar Mediterrani. En aquest cas, tot va començar divendres, quan el vaixell mercant Talia, que acabava de transportar bestiar a Líbia, va rescatar una pastera a la deriva enmig del mar Mediterrani. Complint la llei del mar, el capità i els mariners van acollir els 52 nàufrags –la majoria joves de l'Àfrica subsahariana– que intentaven arribar a Europa. Des de llavors, el capità del Talia, el sirià Mohammad Xaaban, ha implorat a Malta i a Itàlia que li assignin algun port per poder desembarcar aquestes persones, que necessiten assistència immediata i que estan a bord en condicions inhumanes. La resposta de tots dos governs –membres de la Unió Europea– ha estat clara i també típica dels últims anys: no.

651x366 Un tripulant del mercant transporta en braços un dels joves rescatats al mar Mediterrani. Un tripulant del mercant transporta en braços un dels joves rescatats al mar Mediterrani.

El capità Mohammed Xaaban ho ha explicat en un vídeo que ha gravat ell mateix des del mercant. "Després de donar-los menjar i aigua, ens vam dirigir cap a Lampedusa, però quan vam arribar a aigües territorials italianes ens van dir que marxéssim, que Itàlia no acceptaria aquests immigrants", diu. "Després vam anar cap a Malta i quan vam arribar a les seves aigües territorials ens van dir el mateix: que marxéssim", reitera.

L'empresa de transport d'animals Taila Shipping Line, propietària del mercant –que després d'entregar els animals a Líbia es dirigia a Cartagena–, ha emès aquest dimarts una crida d'alerta i ha reclamat a Malta o Itàlia que atenguin immediatament els rescatats. "De les 50 persones, 10 estan greument malaltes i totes necessiten atenció mèdica perquè estan desnodrits. I la majoria són nois i noies d'entre 15 i 20 anys!", ha denunciat l'advocat de l'empresa, Miquel Masramon, que està intentant contactar amb el govern espanyol i la comunitat europea per buscar una sortida per als rescatats, informa Maria Garcia.

"Tenen un estrès psicològic molt fort. Estan desesperats, i n'hi ha que no mengen perquè no tenen ni forces", explica Masramon. "Malta només ens van enviar un metge que es va endur dues de les 52 persones rescatades. I a la resta els va receptar un paracetamol cada sis hores. És ridícul, el que necessiten és atenció mèdica, menjar, aigua i un lloc digne per viure", afegeix l'advocat, que admet que no sap a quines portes trucar per trobar una solució.

La inacció de Malta també va ser evident fa dos dies. El govern de l'illa només va acceptar que el vaixell entrés a les seves aigües territorials diumenge per protegir-se d'una forta tempesta. Les dures condicions climàtiques, amb onades gegants, posaven en "greu perill" la vida dels migrants, que eren a la coberta del Talia. "Perillaven de caure a l'aigua", assegurava l'ONG Sea Watch, que està intentant donar suport al mercant. Per aquest motiu, el capità va tornar a demanar a Malta d'entrar a les seves aigües, almenys per protegir-se de la mala mar. En aquest cas, el govern maltès va acceptar.

Però igualment la tripulació del vaixell es va veure obligada a traslladar els rescatats: de la coberta al sisè pis del vaixell, destinat a transportar el bestiar. Tot i que ara és buit d'animals –perquè els havien desembarcat divendres a Líbia– el capità ha explicat que no van tenir temps de netejar la superfície de tots els excrements i les restes que havia deixat el bestiar durant el trajecte anterior. "La brutícia dels estables és un perill per a la salut dels humans, a causa dels microbis i els excrements que hi ha", insisteix el capità de l'embarcació. "No és un lloc per a éssers humans", es lamenta.

Situació límit a bord

Aquest dimarts, tant els rescatats com els tripulants continuen a l'espera. I la situació és límit. "Ja no podem proveir prou menjar i aigua per a totes aquestes persones", assegura Mohammed Xaaban, que reitera el seu crit d'ajuda a través de les xarxes socials. Sembla que Malta no permetrà el desembarcament si abans –i com altres vegades– no hi ha un acord dels països europeus per repartir-se l'acollida de les persones rescatades.

L'episodi ha indignat especialment ONGs de rescat com Sea Watch mateixa o la badalonina Proactiva Open Arms, que a través de Twitter ha publicat diversos missatges apuntant a la inacció de la Unió Europea i els governs europeus.

"Com animals, així els veu Europa. Rescatats per [l'embarcació] Talia, l'únic lloc a resguard allà són els estables per a bestiar: pudor insuportable, brutícia animal, gairebé sense aigua ni menjar. El seu estat és crític, ferits i desnodrits", denuncia l'organització catalana en un d'aquests tuits.