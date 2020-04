Angela Merkel descarta els ‘coronabons’ però defensa la solidaritat alemanya

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha demanat avui que la Unió Europea busqui mecanismes comunitaris per ajudar els estats membres afectats per la pandèmia i es deixi de banda l’opció dels coronabons. Merkel assegura que les possibles solucions s’han de buscar dintre dels tractats vigents.

En roda de premsa, Merkel ha assegurat que es pot "parlar de nous tractats, però això implicarà dos o tres anys per trobar solucions". "Necessitem respostes ràpides per afrontar la pandèmia i Alemanya participarà en aquestes respostes solidàries més enllà dels 500.000 milions d’euros que ja s’han mobilitzat”. La cancellera ha subratllat que “Alemanya vol ser i serà més solidària”. “Així ens comportarem. Gairebé em fa mal haver-ho de repetir”, ha afegit.

Pel que fa a l’inici del relaxament de les mesures de confinament que s’ha posat en marxa en diferents estats alemanys, Merkel ha instat els ciutadans a no abaixar la guàrdia i seguir sent “disciplinats” per evitar una recaiguda i la imposició d’un nou tancament total.

Merkel ha reconegut que està preocupada per la possibilitat que es vulgui anar massa ràpid. “Els efectes de l’obertura de botigues iniciada avui es veuran en 14 dies. Això és el que fa difícil la situació”, ha assenyalat Merkel. En aquesta línia, la cancellera ha assegurat que el debat sobre la possibilitat d’accelerar el retorn a la normalitat “insinua una seguretat que avui no es dona en absolut”. Per a Merkel, aquesta falsa sensació de seguretat "podria posar en perill" els primers èxits contra el coronavirus

En aquest sentit, Merkel ha assegurat que el govern alemany actuarà “pas a pas” i analitzarà les conseqüències de les mesures per tal de poder garantir que la ciutadania i l’economia tornen a la normalitat sense que es posin en perill ni la salut ni el sistema sanitari.