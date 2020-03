L'àngelus i l'audiència del Papa, per 'streaming' per culpa del coronavirus

El Vaticà ha blindat l'àngelus de cada diumenge i l'audiència general que el papa Francesc presideix cada dimecres per minimitzar el risc de contagi del Covid-19. Els dos esdeveniments seran retransmesos per streaming per evitar la massificació de fidels, d'acord amb les mesures decretades pel govern italià.

"En relació als esdeveniments dels pròxims dies, l'oració de l'àngelus del Sant Pare del diumenge 8 de març serà a la Biblioteca del Palau Apostòlic i no des de la finestra. L'oració serà retransmesa per streaming per Vatican News i també per les pantalles de la plaça de Sant Pere. L'audiència general de l'11 de març serà en les mateixes condicions", ha indicat el Vaticà.

La Santa Seu ha assenyalat que aquestes mesures són "necessàries" per evitar els riscos de difusió del coronavirus a causa de "massificacions en el curs dels controls de seguretat a les entrades de la plaça de Sant Pere i com requereixen les autoritats italianes".

Així mateix, el Papa continuarà celebrant la seva missa privada diària a la residència de Santa Marta.