El cap científic Anthony Fauci i dos membres més de l'equip de treball de la Casa Blanca, en quarantena

Tres alts càrrecs de l'equip de treball de la Casa Blanca sobre coronavirus, entre els quals Anthony Fauci, director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses, s'han autoimposat una quarantena de dues setmanes per haver estat en contacte amb persones que han donat positiu per coronavirus.

Tot i haver donat negatiu ell mateix, Fauci, de 79 anys i que ha encapçalat la resposta dels EUA a la sida, la SARS, l'Ebola i ara també el covid-19, ha decidit treballar des de casa a partir d'aquest dissabte i s'anirà fent la prova regularment per evitar el risc de propagació del virus.

La batalla contra el covid-19: caps científics a l'ull de l'huracà

Els altres dos membres de l'equip científic de la Casa Blanca que s'han posat en quarantena de catorze dies són Robert Redfield, director del Centre per al Control i Prevenció de Malalties (CDC), i el comissionat de l'Agència Federal dels EUA d'Alimentació i Medicines (FDA), Stephen Hahn.

Redfield, de 68 anys, diu que de moment "se sent bé" i no té cap símptoma, segons un comunicat recollit per Reuters, on afegia que si hagués de desplaçar-se a la Casa Blanca per a algun requeriment especial ho faria amb totes les mesures de precaució. Hahn té 60 anys i també ha estat en contacte amb algun membre de l'equip de treball que té covid-19, de manera que entrarà en quarantena.

Divendres va transcendir que Katie Miller, secretària de premsa del vicepresident dels EUA, Mike Pence, havia donat positiu per covid-19. Miller és també la dona d'un dels assessors principals del president Donald Trump, de manera que el seu contagi ja ha aixecat l'alarma sobre una possible propagació del coronavirus dins la Casa Blanca. Amb tot, dijous passat fonts del govern havien informat que tant Trump com Pence s'havien fet la prova i havien donat negatiu per covid-19.