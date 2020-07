Apareix mort l'home que va matar el fill d'una jutge dels EUA

L'home que va disparar un tret mortal al fill de 20 anys d'una jutge de Nova Jersey, Esther Salas, i que va deixar ferit crític el seu marit, ha aparegut mort per un tret "autoinfligit" en el seu cotxe, a unes dues hores al nord de la casa familiar de Salas a North Brunswick, on es van cometre els fets. Segons la policia, l'home havia llançat insults racistes i antifeministes contra la jutge.

Roy Den Hollander, advocat que s'autodenominava "antifeminista", és el principal sospitós de la mort del fill únic de la jutge, Daniel Anderl, de 20 anys, a qui hauria disparat quan li va obrir la porta de casa seva. L'home anava disfressat de repartidor de FedEx i va entrar a la casa, on va disparar diversos trets al marit de la jutge abans de fugir. Salas era en aquell moment en el soterrani de la casa i en va sortir il·lesa. El marit, Mark Anderl, va ser hospitalitzat en estat greu però està fora de perill.

L'advocat portava un cas que jutjava Salas sobre discriminació de gènere a l'exèrcit, i a internet havia escrit insults racistes contra ella i l'havia titllada de "feminazi". Hi havia escrit, per exemple, que estava "preparant els arguments orals en un cas federal davant d'una jutge llatina, incompetent i gandula nombrada per (Barack) Obama".

Salas és la primera dona hispana que és nomenada jutge federal a Nova Jersey, un lloc per al qual va ser nomenada per Obama el 2010. La jutge, a més, portava altres casos sonats, com un contra el Deutsche Bank per un suposat blanqueig de diners de personatges destacats, entre els quals hi figurava per exemple el milionari Jeffrey Epstein, acusat d'abús i explotació sexual de menors i mort l'any passat en la seva cel·la de Nova York.

L'atacant, Roy Den Hollander, havia estat diagnosticat suposadament amb un càncer greu.