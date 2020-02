Apple alerta que el coronavirus ha frenat la fabricació i venda d'iPhones

Apple alerta que no podrà assolir el seus objectius trimestrals per l'impacte econòmic de l'epidèmia de coronavirus, que està afectant les seves cadenes de producció a les fàbriques de la Xina on es produeixen els iPhones i altres productes de la principal empresa tecnològica del món. Després que Pequín decretés allargar les vacances de l'Any Nou, s'està tornant a l'activitat més lentament del previst. Apple, segons informa l'agència Reuters, adverteix que hi haurà menys iPhones al mercat els pròxims mesos i admet que és una de les empreses de fora de la Xina més afectada per l'epidèmia.

També han caigut les vendes perquè diverses botigues a la Xina continuen tancades o bé han reduït l'horari. La Xina aporta un 15% dels ingressos de la companyia, és a dir, uns 13.600 milions de dòlars anuals (12.560 milions d'euros). A finals de gener, Apple havia previst uns ingressos d'entre 63.000 i 67.000 milions de dòlars per a finals de març, una forquilla més àmplia del que és habitual precisament per les incerteses generades per l'epidèmia. La companyia no ha volgut oferir una nova estimació revisada.

Alguns analistes creuen que aquest primer trimestre l'epidèmia pot fer caure a la meitat la demanda de smartphones a la Xina, que n'és el principal mercat mundial. Apple assegura que reobrirà les botigues "tan aviat i de la manera més segura que es pugui", mentre que la fabricació estarà limitada fins que les plantes puguin treballar a plena capacitat. La companyia no donarà noves informacions fins a l'abril, quan es facin públics els resultats del primer trimestre.

Apple està més exposada que els seus competidors, perquè ha ampliat en els últims anys la seva capacitat de producció a la Xina (el seu principal proveïdor, Foxconn, ha passat de 19 a 29 centres els últims quatre anys). En canvi, Samsung, arran de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, va apuntar l'any passat que podia proveir el mercat nord-americà sense producció xinesa.

En el sector de l'automoció, Fiat Chrysler, Hyundai o General Motors també han alertat que les seves línies de producció a la Xina estan afectades per l'epidèmia.