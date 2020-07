Aragó ordena sacrificar els 92.700 visons d'una granja per prevenir el covid-19

El govern de l'Aragó ha ordenat aquest dijous que se sacrifiquin els 92.700 visons d'una granja de la Pobla de Valverde (Terol), una mesura "dràstica" i "preventiva" pel covid-19, després que hagin augmentat els contagis de coronavirus entre els animals en els tests fets des del maig i s'hagi comprovat que hi ha "transmissió comunitària". La decisió, basada en la llei de sanitat animal, la van prendre aquest dimecres les administracions, segons el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient de l'Aragó, Joaquín Olona, que ha explicat que el 22 de maig s'havia procedit a la "immobilització cautelar" de la granja, de l'empresa Secapiel, quan set dels seus treballadors, que ara ja estan "sans", van donar positiu de covid-19, segons informa Efe.

Des de llavors s'han fet quatre tests als visons, l'últim dels quals va concloure que un 86,67% de la mostra eren positius. Aquesta mateixa setmana dos empleats també han donat positiu, de manera que el conseller ha insistit que s'ha pres la decisió per preservar la salut pública. "No es pot traslladar cap certesa" sobre si hi ha hagut o no transmissió de persones a animals o viceversa, ha assegurat. És precisament "l'elevat grau d'incertesa" el que ha portat a prendre la "dràstica" mesura, ha afegit, que s'ha comunicada aquest dijous a l'empresa Secapiel, a qui ha agraït la col·laboració i responsabilitat.

El conseller ha apuntat que el "cas zero" va ser una persona aliena a la granja, relacionada amb un dels treballadors, cosa que sí que permet establir "la hipòtesi" que el coronavirus s'hagués pogut transmetre de persones a animals. Des del 22 de maig, quan se'n va ordenar la immobilització cautelar, s'ha fet un seguiment dels animals i no s'ha permès l'entrada ni la sortida dels visons ni dels productes de l'explotació, que complia els requeriments en matèria de sanitat animal i que havia de seguir unes mesures relacionades amb la bioseguretat, que consta que s'han complert.

De cap positiu a 78 casos

Els primers tests, RT PCR, segons el protocol del ministeri d'Agricultura, es van fer el 28 de maig a una mostra aleatòria de set animals, que van donar resultat negatiu, malgrat que va continuar la immobilització i el seguiment. El 8 de juny es van prendre 20 mostres de diferents parts dels animals que van donar com a resultat un positiu "no concloent" de covid-19. El tercer test es va fer el 22 de juny a 30 exemplars aleatoris i els resultats van confirmar cinc positius, el 16% de la mostra seleccionada, cosa que va justificar el seguiment i la immobilització, segons el conseller, però encara no era concloent prendre la decisió "dràstica" que suposa un "greu perjudici econòmic".

El 7 de juliol es va fer una mostra més àmplia, de 90 exemplars, amb el resultat conegut dilluns de 78 positius, el 86,67%, cosa que permet donar per fet el que es coneix com a "transmissió comunitària" entre humans, en aquest cas entre els animals de la granja. Aquest resultat "concloent" ha portat el govern aragonès a adoptar la decisió "preventiva" malgrat que durant aquest temps no s'ha comprovat cap comportament anòmal en els visons, ni ha augmentat la mortalitat natural ni signes aparents de cap patologia, encara que sí que tenen "l'absoluta certesa que el virus és present en els animals i s'està produint la transmissió comunitària".

"Hem d'eliminar el risc", ha insistit el conseller, que ha destacat que a l'Aragó només hi ha aquesta explotació de visons. També ha defensat la necessitat de "protegir la salut encara sense tenir les certeses que sigui un risc real", tot i que els tests constaten que la situació "ha anat empitjorant". Del sacrifici, se n'encarregarà el govern amb el suport de l'empresa pública Sarga, i s'han pres les mesures de bioseguretat necessàries. La llei preveu indemnitzacions pels danys causats pel sacrifici obligatori.