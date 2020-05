L'Argentina declara una fallida parcial de 461 milions d'euros

El govern de l'Argentina va declarar divendres una fallida parcial. Concretament, Buenos Aires ha decretat l'impagament selectiu de 503 milions de dòlars (461 milions d'euros) d'interessos de tres bons de deute públic.

Alhora, l'executiu del president Alberto Fernández intenta accelerar les negociacions amb els creditors del país per reestructurar el seu deute extern en moments en què la pandèmia de coronavirus intensifica la recessió que pateix des de fa dos anys.

L'impagament es produeix un dia després que el govern argentí decidís estendre fins al 2 de juny les negociacions amb els fons d'inversió internacionals per arribar a un acord que permeti reestructurar 66.238 milions de dòlars (60.750 milions d'euros) de deute extern.

Buenos Aires havia d'abonar els 461 milions d'interessos de tres bons diferents, que integren el paquet de títols a reestructurar, al complir-se avui el període de gràcia d'un mes que regia des del venciment del 22 d'abril passat. Fernández aposta per arribar a un acord per evitar que els creditors prenguin accions contra l'Argentina per aquest nou cessament de pagaments.