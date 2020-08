A l’Àsia, avantsala de la pandèmia, s’enquisten els rebrots

Per ordre cronològic i tenint en compte que va ser a la Xina i als països del voltant on es van registrar els primers casos de covid-19, l’Àsia sempre ha anat per davant. Van ser majoritàriament els asiàtics els primers països a aconseguir controlar la corba, mentre Europa vivia setmanes d’autèntic malson i a Amèrica o a l’Àfrica encara no coneixien la cara més fosca del virus.

També van ser els països asiàtics els primers a patir recaigudes importants que, alhora, podien servir d’avís per a la resta: fa només unes setmanes, quan les paraules repunt o rebrot encara no eren tan habituals en el nostre dia a dia com ho són ara, el govern de Corea del Sud -un dels més lloats per la gestió de la pandèmia- admetia estar vivint una segona onada del nou coronavirus que obligava a fer marxa enrere en el procés de desescalada. Singapur, llavors, ja n’havia viscut tres de petites, igual que Malàisia. I a la Xina, a principis de juny, el govern havia confinat diversos barris de Pequín per un nou brot al gran mercat central de Xinfadi. Aquests episodis s’han anat consolidant: la reobertura econòmica ha portat constants recaigudes de la pandèmia, que els governs busquen controlar amb rapidesa per evitar reviure fantasmes del passat.

Un dels exemples actuals és, precisament, en territori xinès, on ha tornat a incrementar el nivell d’alarma: el país porta tres dies consecutius registrant més d’un centenar de nous contagis, especialment a la província de Xinjiang, al nord-oest del país i on viu la minoria musulmana uigur, víctima d’autèntiques atrocitats -tal com detallen infinitat d’informes- a mans del govern de Pequín. Res a veure amb les xifres diàries del febrer, quan es va arribar a pics de més de 5.000 contagis diaris, però prou perquè el president Xi Jinping, que porta mesos fent bandera de com va frenar el virus, demani molta cautela.

Ben a prop de la Xina, un dels altres focus al continent és Hong Kong. L’excolònia anglesa està immersa en una tercera onada de la malaltia, i les autoritats insisteixen que la ciutat és al límit de patir un “incontrolable brot a gran escala”. Aquest mes de juliol el nombre de contagis ha incrementat un 140% respecte als primers sis mesos de l’any, i l’executiu de Carrie Lam ja ha anunciat que es posposen un any les eleccions legislatives, que estaven previstes per al 6 de setembre.

Una situació similar a la que es viu al Japó, on el govern s’està plantejant decretar un nou estat d’emergència després de veure com en els últims dies s’han disparat els contagis diaris, superiors a 400. I a l’Iran, que ha patit una segona onada pitjor que la primera arran del procés de desescalada, s’ha prohibit des d’aquest cap de setmana l’entrada de turistes estrangers al país per mirar d’aturar el ritme de contagis.

I, mentrestant, hi ha coses que no canvien. A les Filipines, el president Rodrigo Duterte continua amb el seu discurs estrafolari i també perillós sobre el nou coronavirus. ¿L’última mostra? Divendres va recomanar a la població netejar amb gasolina les mascaretes.