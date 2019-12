Assalten l'ambaixada nord-americana a Bagdad

Milers de persones han intentat assaltar l'ambaixada nord-americana a Bagdad, dins del complex fortament custodiat de l'anomenada zona verda, al centre de la ciutat. La protesta ha començat després dels funerals pels 25 milicians morts diumenge en un atac nord-americà. Els manifestants han pogut accedir a la zona de màxima seguretat cridant "Mort a Amèrica", cremant banderes nord-americanes i enarborant estendards grocs de la milícia xiïta Katib Hezbol·lah, vinculada a l'Iran.

Els manifestants han arrencat càmeres de seguretat i han calat foc a una torre de vigilància. L'ambaixador i el personal diplomàtic han estat evacuats cap a la ciutat d'Irbil, al Kurdistan iraquià. Els equips de seguretat de la delegació han llançat gasos lacrimògens i granades sonores contra la multitud, que han ferit dos milicians iraquians, segons l'agència Reuters.

El president nord-americà, Donald Trump, ha defensat a Twitter els atacs del cap de setmana, que el Pentàgon va justificar per la mort d'un contractista en una base dels Estats Units a la ciutat de Kirkuk, que atribueixen a la milícia, tot i que aquesta ho desmenteix. Trump responsabilitza Teheran de les protestes. "Van matar un contractista nord-americà i van causar molts ferits. Vam respondre amb contundència i ho farem sempre. Ara l'Iran està orquestrant un atac contra l'ambaixada nord-americana a l'Iraq. I n'hauran d'assumir la responsabilitat. A més, esperem que l'Iraq faci servir les seves forces per protegir l'ambaixada. Estan advertits".

