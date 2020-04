L'Assemblea Nacional Popular de la Xina es reunirà el 22 de maig

L'Assemblea Nacional Popular, el fòrum polític nacional del règim de la Xina, es reunirà el 22 de maig, dos mesos després del que que estava previst. La sessió anual reuneix uns tres mil delegats procedents d'arreu del país i sol durar uns deu dies. El fet d'anunciar una data, que ha comunicat aquest dimecres l'agència estatal de notícies Xinhua, té importànica simbòlica perquè representa la tornada a la normalitat política al país on es va originar el brot de covid-10, mentre la resta estan en plena excepcionalitat per la pandèmia.

Pequín no ha revelat quin serà el format de la reunió, ni tampoc el de la Conferència Consultiva del Poble Xinès, l'organisme assessor que es reuneix en paral·lel a l'assemblea i que enguany ho farà el 21 de maig.

No queda clar si l'ANP podrà fixar com fa normalment l'objectiu anual de creixement, per la incertesa sobre l'impacte econòmic de la pandèmia al país i a escala global. Segons les estimacions de Pequín, el coronavirus ha causat una caiguda del 6,8% del PIB al gegant asiàtic el primer trimestre, la primera caiguda des del 1976. Si finalment el Parlament xinès fixa un objectiu de creixement, s'interpretarà com un indici de fins on pensa portar les polítiques d'estímul el govern xinès. A la reunió anual també es fixen les despeses de defensa i enguany s'ha de definir l'esborrany d'un nou Codi Civil.