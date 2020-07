L'Associació Brasilera de la Premsa demandarà Bolsonaro per haver-los posat en risc de contagi

L'Associació Brasilera de la Premsa (ABI) ha anunciat que presentarà una demanda davant el Tribunal Suprem del Brasil contra el president del país, Jair Bolsonaro, a qui acusa de "posar en perill" la vida dels periodistes presents quan el líder ultradretà va anunciar aquest dimarts que havia donat positiu per coronavirus, malaltia que s'acarnissa amb el Brasil i que ell, negacionista, havia batejat com a gripezinha en un to burleta.

En la seva compareixença davant la premsa, Bolsonaro es va treure la mascareta tot just després d'anunciar que estava contagiat. Gairebé al final de la seva intervenció, Bolsonaro va fer uns passos cap endarrere per allunyar-se uns metres dels periodistes i es va treure la mascareta a fi de pronunciar unes últimes paraules.

“Just look at my face, I’m fine!” #Bolsonaro says, taking off his mask in front of journalists after announcing he has tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/3dDNhGxZIQ