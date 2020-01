L'Iran ataca amb míssils dues bases militars dels EUA a l'Iraq

Poc abans que comencés l'enterrament del general Qassem Soleimani a la seva localitat natal, l'Iran ha llançat aquesta matinada un atac sobre dues bases militars dels Estats Units. El Pentàgon ha confirmat que a dos quarts de dotze de la nit, hora catalana, "l'Iran ha llançat una dotzena de míssils balístics contra les forces militars dels Estats Units i de la coalició a l'Iraq". Les bases afectades són les d'Al-Assad, a nord-oest de Bagdad (que Trump va visitar el desembre de 2018), i la d’Erbil, al Kurdistan iraquià. El Pentàgon avaluava durant la matinada si els atacs havien causat alguna víctima.

La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha reivindicat els bombardejos executats sota el nom d'operació "Màrtir Soleimani", en honor del general assassinat pels EUA divendres passat a Bagdad. En un comunicat, amenacen amb accions de més envergadura si hi ha una nova resposta nord-americana. Les llançaran contra qualsevol territori "que sigui el punt de partida d'una agressió contra l'Iran".

El ministre d'Exteriors iranià, Javad Zarif, ha defensat a través de Twitter que els bombardejos havien estat "mesures proporcionades" en resposta per l'assassinat de Soleimani. "No busquem una escalada o una guerra, però ens defensarem contra qualsevol agressió", ha advertit Zarif, que ha donat per acabades les operacions de represàlia. El missatge que surt de Teheran, per tant, és que, si els Estats Units no responen, les hostilitats cessaran.

La pilota passa així a la teulada de la Casa Blanca. Donald Trump, que s’ha reunit entre d'altres amb el secretari d'Estat, Mike Pompeo, i el Secretari de Defensa, Mark Esper, ha anunciat via Twitter que farà una declaració aquest dimecres al matí. Durant la matinada, s’ha especulat amb què el president es dirigiria a la nació en un missatge televisat, però Trump s’ha limitat a fer una piulada a les xarxes en què celebra que, tot i que encara s'estan avaluant danys i possibles víctimes, "tot està bé!". Afegeix que "tenim l'exèrcit més poderós i millor equipat del món, de lluny!". A les seves mans està la possibilitat de posar fre o llançar el seu país cap a una de les "interminables guerres" que es va comprometre a finalitzar.