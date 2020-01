Els incendis a Austràlia poden agreujar l'emergència climàtica

Les imatges d'australians que fan beure aigua a un coala rescatat del foc inunden les xarxes socials. Els ulls del món estan posats en els devastadors incendis d'Austràlia, que ja han matat 1.000 milions d'animals, en càlculs del professor Chris Dickman, de la Universitat de Sydney. Però en realitat les 10,7 hectàrees que s'han cremat des de novembre són poques per als estàndards australians i queden lluny del rècord de 117 milions d'hectàrees del 1974.

L'excepcionalitat d'aquests incendis és la rapidesa i l'agressivitat del foc, que saltava d'una zona a una altra i generava els seus propis núvols i llamps, que retroalimentaven les flames i han afectat la zona del sud i el sud-est del país. Al nord d'Austràlia els incendis són molt habituals, perquè és l'estratègia de generació natural de la vegetació, però els estats de Nova Gal·les del Sud i Victòria –on s'ha concentrat la catàstrofe– són zones "de bosc temperat que acostumava a cremar un cop cada 50 o 80 anys". "Però sembla que ara cremaran cada 10, 20 o 30 anys", cosa que posa en perill la seva capacitat de regeneració, explica Jordi Vendrell, de la Fundació Pau Costa d'Ecologia dels Incendis, que és a Austràlia per un projecte de recerca en aquest àmbit.

Uns incendis tan agressius en una zona tan poc acostumada –on, a més, hi ha molts parcs naturals i zones de conservació d'espècies– és excepcional. "S'està veient una tendència en els incendis en què el que pensaves que no passaria en certs llocs del món, està passant. S'estan trencant tots els dogmes i necessitem saber com enfrontar-nos-hi", explica també el director de la mateixa Fundació, Oriol Vilalta.

I l'origen de l'excepcionalitat està clar: l'emergència climàtica. Austràlia acumulava, fins aquesta setmana, uns 20 mesos de sequera, amb mínims històrics de pluja que han deixat el bosc molt sec, i alhora ha registrat la seva temperatura rècord el 2019, amb 1,5 ºC per sobre de la mitjana.