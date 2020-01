Austràlia mobilitza l'exèrcit per lluitar contra el foc

Austràlia ha mobilitzat vaixells i avions de guerra per lluitar contra els focs que devasten el sud-est del país, que han deixat almenys 16 morts. Milers de persones han hagut de ser evacuades d’escenaris apocalíptics de cels rogents i altes columnes de fum i flames que han destruït uns cinc milions d'hectàrees, segons l’ultim balanç. A Nova Gal·les del Sud i Victòria continuen actius uns 140 focus, i les elevades temperatures de l’estiu austral, la sequera i el fort vent en compliquen l’extinció. Milers de persones van haver de passar el Cap d’Any refugiant-se de les flames en platges.

Al final de la que ja s’ha convertit en la dècada més calorosa des que hi ha registres, i amb tres anys consecutius de sequera, el foc s’ha empassat més de 900 cases només a Nova Gal·les del Sud. Algunes poblacions han perdut el 80% dels seus edificis. Uns 50.000 habitatges no tenen electricitat. I encara queden tres mesos d’estiu. La capital, Canberra, està coberta per una espessa capa de fum. Algunes poblacions han quedat aïllades per carretera i l’exèrcit els farà arribar aigua, aliments i combustible.

L’episodi ha desencadenat una polèmica sobre la política del govern del conservador Scott Morrison davant de l’emergència climàtica. En el seu discurs de Cap d’Any, el primer ministre no ha volgut fer cap referència a l’escalfament global, tot i que segons les enquestes una àmplia majoria d’australians veuen l’emergència climàtica com una amenaça urgent i reclamen una resposta de les autoritats. Alguns membres de l’executiu, però, s’han mofat dels activistes pel clima.