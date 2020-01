Barcelona es manté en alerta pel coronavirus xinès però no aplicarà cap protocol específic durant el Mobile

Fins al moment, el sistema de vigilància epidemiològica de Catalunya ha estudiat 16 possibles casos del coronavirus xinès, batejat com a 2019-nCoV i que ha causat milers de contagis i una vuitantena de víctimes mortals a la Xina. Tots ells, però, han donat un resultat negatiu. "El risc [del virus] en la salut pública catalana és extraordinàriament baix", ha apuntat aquest dilluns el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC), Joan Guix, que ha admès, però, que "s'ha d'estar preparat davant de qualsevol possible cas".

De fet, la progressió del virus és molt accelerada en comparació amb altres malalties causades per un virus similar, en part perquè la densitat de població a la Xina és molt gran. Una de les principals amenaces d'aquesta epidèmia és l'expansió del patogen a altres indrets. A Catalunya, per exemple, totes les mirades se centren en la celebració del Mobile World Congress (MWC). El gegant asiàtic és el bressol de moltes de les novetats que es presenten anualment a la cita tecnològica per excel·lència i que tindrà lloc l'última setmana de febrer. L'esdeveniment atrau 100.000 visitants d'arreu del món, dels quals un gruix molt elevat provenen de la Xina.

Amb tot, l'ASPC descarta l'aplicació d'un "protocol específic" durant el MWC i fonts governamentals apunten a l'ARA que els circuits assistencials que es preparen amb l'organització de la cita seran els establerts per a totes les infraestructures i celebracions que tinguin lloc en territori català. "A Catalunya, la població d'origen asiàtic té un pes important i el turisme d'origen asiàtic també, però no pressuposen cap risc transcendental", ha volgut subratllar Guix. "Una persona asiàtica a Catalunya té moltes més probabilitats d'adquirir la grip que no pas de ser portador del coronavirus", ha puntualitzat el director de l'organisme responsable de la vigilància epidemiològica del país.

Hi ha un únic protocol d'emergència per a l'abordatge de possibles contagis, si bé Salut reconeix que els professionals d'emergències tindran una formació específica amb el poc que se sap d'aquesta nova pneumònia. De fet, els equips sanitaris formaran part de l'estructura interna de l'esdeveniment per "coordinar-se completament" amb l'organització del Mobile com ja fan els cossos de seguretat. L'objectiu és assegurar que les comunicacions de les possibles alertes es fan de la manera més ràpida i eficient i garantir la detecció i resposta a qualsevol sospita d'importació del virus. "En els casos més greus, si calgués una hospitalització, es derivaria l'afectat a l'Hospital Clínic, que és el centre de referència en virologia", apunten les mateixes fonts.

La falta d'informació del nou virus, que és una mutació dels patògens de la família dels refredats comuns, la dificultat a l'hora d'identificar la simptomatologia i la seva expansió global són els principals reptes d'aquesta nova pneumònia. "Les pautes de Salut es basen en un protocol viu perquè encara hi ha poca informació i, encara que el virus no suposa un risc per a la salut pública, no podem descartar un protocol més específic en un futur", reconeixen des de la conselleria.

Actualment els circuits específics previstos per la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya comencen amb la notificació de l'existència de sospita d'un cas per part d'un centre sanitari. Llavors, atenent a un conjunt de criteris epidemiològics i clínics, la xarxa de salut pública decideix si declara o no l'alerta. Les proves realitzades al laboratori de vigilància epidemiològica descartaran o confirmaran el cas, que si resulta positiu obligarà a activar les mesures de prevenció i control, entre les quals l'aïllament del pacient i el seguiment dels seus contactes.

Tal com explicava l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, en una entrevista amb l'ARA, el risc de contagi d'aquesta nova pneumònia en territori català és pràcticament zero, perquè no se n'ha detectat cap cas i, per tant, no s'ha hagut d'activar cap protocol d'emergència.

De fet, Espanya descarta per ara l'habilitació dels controls als aeroports, com ara prendre la temperatura corporal dels acabats d'arribar, i delega aquesta responsabilitat en les autoritats xineses. Tampoc no s'ha suspès cap vol a la Xina, ja que cap dels aeròdroms espanyols té vols directes a Wuhan, al centre del país i origen del brot. No és una destinació turística freqüent –assenyalen des del ministeri de Sanitat–, malgrat la possibilitat que puguin arribar a territori espanyol des de França, Itàlia i el Regne Unit, des d'on sí que s'hi pot viatjar sense fer escala. De fet, aquest és un dels arguments que també han esgrimit aquest dilluns els representants de la xarxa de salut pública catalana. "El risc és extremadament baix", han insistit.