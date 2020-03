Bèlgica comunica la mort per coronavirus d'una nena de 12 anys

"És una eventualitat molt estranya, però ens commociona". Visiblement afectat, el viròleg Emmanuel André comunicava la mort d'una nena de 12 anys per coronavirus a Bèlgica. André és el portaveu de l'equip interfederal belga que actualitza diàriament la informació sobre l'avanç de la pandèmia al país. La nena no tenia patologies prèvies i va morir dissabte després de tres dies amb febre. "No sabem què ha sortit malament, aquesta no és la norma", afegia el director del comitè científic, Steven Gucht, durant la compareixença, que recordava que la complicació dels casos de coronavirus en gent jove "és excepcional".

I en la mateixa línia insisteix el cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, que assegura que casos d'infants o adolescents que es compliquen són "igualment excepcionals" que els casos d'adults joves sans que els passa el mateix. "No hem de canviar la percepció que tenim del virus, no és que el virus hagi mutat ni ara sigui més virulent amb nens, són casos molt excepcionals en què majoritàriament es produeix una resposta immune exagerada", insisteix Almirante.

El cas de la nena de Bèlgica, originària de Gant, s'afegeix al cas d'una noia de 16 anys, la víctima més jove de la pandèmia a França, coneguda ara fa menys d'una setmana. L'adolescent tampoc tenia cap patologia prèvia. Però són comptats els casos de nens i adolescents sans que hagin mort a causa del coronavirus. Aquesta setmana també es coneixia la mort d'un menor d'edat a Nova York, també sense patologies prèvies i del qual no es coneix l'edat exacta. Al Regne Unit el mort més jove ha estat un pacient de 13 anys, defunció que s'ha comunicat aquest dimarts a la nit, encara que va tenir lloc dilluns. No tenia patologies prèvies. Els altres dos pacients més joves tenien 18 i 19 anys.

Ara fa dues setmanes l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja advertia de perill pel coronavirus també entre les criatures. "Sabem que els nens són susceptibles a la infecció, és a dir, poden ser infectats i poden ser positius sense tenir símptomes, i sabem que tendeixen a tenir la malaltia de forma lleu, però hem vist nens morir, de manera que no podem dir segur que tots els casos siguin lleus i demanem que es protegeixi els nens", va dir la cap tècnica de l'OMS, Maria Van Kerkhove. L'organisme admet que encara no té prou informació sobre el comportament del coronavirus entre la criatures, així que s'ha mostrat prudent a l'hora d'assenyalar si és menys lleu que en els adults.

Almirante insisteix, però, que no s'ha de canviar la percepció que hi ha del virus. Recorda que el percentatge d'infectats menors de 20 anys no supera el 2% i que quan es tracta de menors de 10 anys se situa al voltant de l'1%. Reitera que quan es produeixen defuncions entre persones infectades i prèviament sanes d'aquestes franges d'edat es tracta de casos molt excepcionals. De fet, només cal posar-los al costat de les dades conegudes. Actualment, Europa s'acosta als 390.000 contagis per covid-19 i supera les 26.000 persones mortes, la majoria per ara a Itàlia (11.591 defuncions) i Espanya (8.189), segons les dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties. De totes aquestes són molt poques les defuncions de criatures o adolescents sans. Per exemple, a Itàlia, la persona més jove que ha mort per coronavirus tenia 30 anys.

També hi ha alguns estudis que apunten que en casos de nadons o criatures en edat preescolar hi ha un desenvolupament puntual més sever de la malaltia. Un estudi recent publicat a la revista Pediatrics, fet a partir de l'anàlisi de 2.000 casos d'infants xinesos que tenien la malaltia, apunta que la meitat dels casos estudiats tenien símptomes lleus, que al voltant d'un 40% van desenvolupar altres símptomes més greus com pneumònia o problemes de pulmons i que al voltant d'un 4% no tenien cap mena de símptoma. El 6% restant, però, van desenvolupar la malaltia a un nivell més sever i un infant de 14 anys va morir, segons explicava Shilu Tong, un dels autors de l'informe a The New York Times. En aquests casos, els experts apunten a causes com la immaduresa del sistema immunològic d'aquests nens, però, tot i això, els casos de mort continuen sent molt excepcionals, amb una ràtio similar a la dels adults sans que pateixen complicacions, com insisteix Almirante.