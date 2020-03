Berlusconi ho deixa amb la seva xicota després de ser fotografiat amb una diputada del seu partit

L'empresari i tres vegades president del govern italià, Silvio Berlusconi, de 83 anys, ha oficialitzat la ruptura amb la que era la seva nòvia des de feia anys, Francesca Pascale, de 34 anys, després que es publiquessin unes fotos amb la diputada del seu partit Marta Fascina en una revista. En un comunicat de l'oficina de premsa del seu partit, Força Itàlia, s'explica que després de les fotos aparegudes a la revista del cor Diva e Donna, "és apropiat confirmar que hi ha una relació d'afecte i amistat veritable i profunda entre el president Silvio Berlusconi i la senyora Francesca Pascale, però que no hi ha una relació sentimental entre ells".

La revista va publicar unes fotos del líder de Força Itàlia i ara eurodiputat en companyia de Marta Fascina, diputada del partit, nascuda el 1990, mentre sortien d'un hotel de luxe a Suïssa. El setmanal assegura, a més, que la dona viu a la residència del polític a Arcore, als afores de Milà, des de fa alguns mesos.

Per la seva banda, en declaracions als mitjans, Pascale es va mostrar "molt sorpresa pel comunicat de premsa de Força Itàlia". "Sempre estimaré fins a l'infinit el meu president. Li desitjo tota la felicitat del món. Espero que trobi una persona que el cuidi com jo", va afegir. Irònicament, Pascale va comentar que li feia gràcia: "veure una diputada que passeja el meu gos", en referència a un caniche que ella va portar a la casa de Berlusconi durant la seva relació. Berlusconi ha estat casat en dues ocasions, la segona amb l'actriu Veronica Lario, amb qui va tenir tres fills: Bàrbara, Eleonora i Luigi. Amb la primera, Carla dall'Oglio, va tenir Pier Silvio i Marina.