Bernie Sanders escombra a Nevada i es consolida com el líder de la carrera demòcrata

Prometia ahir a la nit Bernie Sanders que una Casa Blanca amb ell al capdavant "s'assemblarà als Estats Units", serà diversa en raça i gènere. Fent broma, va afegir que "almenys hi haurà un vell blanc". El septuagenari senador, que va traslladar la seva campanya a Texas en comptes de quedar-se a Nevada per seguir el recompte, ha guanyat amb claredat la tercera cita de les primàries demòcrates. Tot això segons les projeccions de diversos mitjans de comunicació nord-americans i amb prou feines el 23% escrutat hores després del tancament dels caucus.

La bona notícia per a Sanders és que, d'acord amb les enquestes, a Nevada ha obtingut el suport d'alguns dels sectors decisius per poder derrotar Donald Trump al novembre: dones, llatins, joves i fins i tot afroamericans. Si el veterà senador no es desploma a Carolina del Sud, dissabte que ve, difícilment Joe Biden podrà argumentar que ell és l'únic capaç d'obtenir el suport de les minories. Conscient d'això, Bernie Sanders subratllava des de San Antonio que "hem aglutinat una coalició multigeneracional i multiracial", clau per batre Donald Trump a les presidencials de final d’any.

El suport que ha rebut Sanders a Nevada és el que fa dotze anys es va batejar com a "coalició Obama", la qual va permetre la victòria del primer president afroamericà de la historia del país. El qui va ser el seu vicepresident, Joe Biden, ha afirmat a Las Vegas que ha reviscolat, tot i que "la premsa declara morta la gent molt ràpidament". I ho ha fet, va vaticinar, “per guanyar” a Carolina del Sud, següent cita de les primàries, "i després en el súper dimarts", que el 3 de març repartirà més del 30% dels delegats. Biden s'havia imposat obtenir almenys un segon lloc a Nevada. A l'inici del recompte aconseguia aquest objectiu, però molt lluny del guanyador.

Pendents que ho certifiquin els resultats oficials, Bernie Sanders ha aconseguit no només guanyar el vot popular a les tres primeres cites de les primàries demòcrates sinó també liderar en nombre de delegats. Supera d'aquesta manera l'ex-alcalde Pete Buttigieg, el candidat de menys edat, 38 anys, que aquesta matinada s'ha dirigit als seus seguidors amb un missatge d'alarma. "Abans que correm a nominar Bernie Sanders, fem un seriós cop d'ull a les conseqüències". Segons Buttigieg, "el senador Sanders creu en una revolució inflexible i ideològica que deixa fora la majoria de demòcrates, per no dir de nord-americans".

La senadora Amy Klobuchar, que va aconseguir obrir-se un buit a Nou Hampshire en l'abarrotat espai de candidats moderats, apuntava a un resultat decebedor a Nevada. Tot i això, des de Minnesota, estat que representa al Senat, va celebrar que, "com de costum", la seva campanya "ha superat les expectatives". És clar que aquestes eren, segons va confessar, que "molta gent no esperava que seguiríem dempeus en aquest punt". No apuntava tampoc cap a una millora substancial de les seves opcions la senadora Elizabeth Warren, a qui la bona actuació dimecres passat en el debat televisat demòcrata -on va liderar els atacs contra l'ex-alcalde de Nova York, Mike Bloomberg-, no sembla haver-la impulsat de forma decisiva.