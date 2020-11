Biden: “Estem en guerra amb el virus i no entre nosaltres”

Un mort cada 40 segons. El covid-19 està deixant estadístiques devastadores als Estats Units a mesura que segueix la corba ascendent de la segona onada: aquest dimecres es van superar de nou els 2.000 morts diaris amb un total de 2.157 defuncions en 24 hores, una xifra que no es veia al país des de la primavera tot i que encara no supera el rècord de 2.806 del 14 d’abril. En total, 260.591 persones han mort amb covid-19 als Estats Units, segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins.

“El repte davant nostre és immens, necessitem una acció audaç per lluitar contra aquesta pandèmia. És per això que Kamala Harris i jo ja estem treballant per preparar-nos per posar aquest virus sota control”, ha tuitejat el president electe, Joe Biden, al fer-se públiques les dades.

Assumint completament ja el seu nou rol presidencial, després que Donald Trump donés llum verda finalment al traspàs de poder el dia anterior, Biden ha pronunciat aquest dimecres a la tarda un discurs oficial pel Dia d’Acció de Gràcies. I ho ha fet per demanar als nord-americans que es quedin a casa aquest dijous, el dia en què tradicionalment tothom torna a la llar familiar per reunir-se al voltant de la taula amb la seva família. Dimarts ja ho havia demanat l’epidemiòleg en cap del govern, Anthony Fauci, quan va convidar la gent a no agafar l’avió per tornar al seu estat natal, com havien fet ja tres milions de persones durant el cap de setmana.

En el seu discurs d’Acció de Gràcies, Biden ha lloat els sacrificis que faran molts nord-americans en aquesta festa per seguir les recomanacions dels experts sanitaris. Ell mateix la passarà a casa només amb la seva dona i la seva filla, va dir. “Podem sortir d’aquesta crisi junts” ha sigut el missatge.

Vacunes a finals de desembre

"Començant el dia 1 de la meva administració, prendrem mesures que canviaran el curs d’aquesta malaltia”, ha assegurat, i ha anunciat de nou tests massius, material protector i “guies clares per poder reobrir les escoles”, encara tancades en molts estats. També ha avançat que la vacuna podria començar a administrar-se “a finals de desembre o principis de gener”, i ha promès que, malgrat que encara quedin “mesos” d’aquest “fosc hivern”, la pandèmia “no durarà per sempre”: “La vida tornarà a la normalitat, us ho prometo”.

“Però el govern federal no pot fer-ho sol”, ha dit, i ha recordat “la responsabilitat de tothom” a l’hora de seguir les recomanacions dels científics: mascaretes, distàncies i evitar aglomeracions.

Però no són només les restriccions de moviments i de reunió les que fan d’aquesta Acció de Gràcies una celebració molt diferent a l’habitual. Aquest any, a més, el dinar que molts nord-americans posaran a taula per celebrar la festivitat haurà de venir de la caritat.

La crisi generada per la pandèmia ha deixat als Estats Units fins a 50 milions de persones “que passen gana a causa del covid-19”, segons l’organització Feeding America. Aquesta entitat que gestiona bancs d’aliments a tot el país ha vist aquests dies cues de fins a dos quilòmetres en alguns dels seus punts de repartiment, com el de Phoenix, a Arizona, per exemple. Des de l’inici de la pandèmia, Feeding America ha vist créixer les peticions d’aliments un 60% i ha repartit més de 4.200 milions d’àpats gratuïts, però diu que en falten encara 8.000 milions més per poder cobrir tota la demanda.

Una situació de penúria que Biden també ha reconegut, tot i que ha recordat que molts altes Accions de Gràcies anteriors en la història del país també s’havien celebrat en temps molt foscos. El missatge més presidencial fins ara del futur inquilí del Despatx Oval ha volgut servir també per insistir en el seu missatge de “guarir ferides” i recuperar la “unitat” del país, després de la batalla política. “Hem de recordar que estem en guerra amb el virus i no entre nosaltres”, ha dit. I ha empatitzat amb tots els que tindran una “cadira buida” a casa aquest Dia d'Acció de Gràcies: “Creieu-me, jo sé el que és això”.