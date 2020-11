Joe Biden presenta part del seu govern

“Dels grans problemes que enfrontem avui com a país i com a planeta, ja sigui el canvi climàtic, ja sigui la pandèmia, ja sigui la proliferació d’armes, per dir el que és obvi, cap no té una solució unilateral. Fins i tot un país tan poderós com els Estats Units no pot gestionar-ho sol”. Aquesta frase, pronunciada per Antony Blinken el passat juliol en un debat al Hudson Institute, resumeix el cop de timó que Joe Biden pensa fer a la política exterior impulsada els últims anys per la Casa Blanca.

Blinken, un diplomàtic veterà que va ser assessor de seguretat nacional de Biden quan era vicepresident i també número dos de la secretaria d'Estat amb John Kerry en el segon mandat d'Obama, serà el futur secretari d’Estat de l’administració Biden, l’equivalent al ministre d’Exteriors.

El seu excap directe, John Kerry, també tindrà un càrrec dins de la Casa Blanca, el d'enviat especial de la Presidència pel Clima, un títol que per primer cop tindrà un seient dins del Consell de Seguretat Nacional, segons ha anunciat l'equip de Biden aquest dilluns.

America will soon have a government that treats the climate crisis as the urgent national security threat it is. I'm proud to partner with the President-elect, our allies, and the young leaders of the climate movement to take on this crisis as the President's Climate Envoy. — John Kerry (@JohnKerry) November 23, 2020

Kerry, un “tsar del clima” –com ja l’han batejat els mitjans nord-americans–, es dedicarà “a jornada completa” a la lluita contra l’emergència climàtica, ha dit l’equip de Biden, com una mostra més de la importància que la nova administració donarà a aquesta qüestió, desfent així el llegat negacionista de Trump. El càrrec que ocuparà Kerry no requereix confirmació del Senat.

Però entre els nomenaments publicats aquest dilluns, tots ells antics càrrecs de l’administració Obama-Biden, hi ha altres sorpreses: la primera dona directora nacional d'intel·ligència, que serà Avril Haines , i el primer llatí secretari del departament d'Interior i, per tant, responsable de la política migratòria, que serà Alejandro Mayorkas, que va ser número dos d'aquest departament entre 2013 i 2016.

Haines ja va ser la primera dona subdirectora de la CIA el 2013, on va treballar estretament amb el llavors director, John Brennan, en la implementació d’una política d’assassinats selectius amb drons molt criticada per les ONG. També va ser subassessora de seguretat nacional de Barack Obama. Per la seva banda, Mayorkas, un nord-americà d’origen cubà que just avui fa 61 anys, va ser director dels Serveis de Ciutadania i Immigració dels Estats Units en el primer mandat d’Obama i més tard número dos del departament d’Interior, entre 2013 i 2016. Ara, com a màxim responsable de les polítiques d’immigració dels Estats Units, Mayorkas haurà de restablir la confiança en un sistema marcat per les polítiques inhumanes de Donald Trump, inclosa la separació de nens petits de les seves famílies al travessar la frontera.



“Quan era jove, els Estats Units van donar a la meva família un lloc on refugiar-se. Ara he sigut nominat per ser secretari d’Interior i supervisar la protecció de tots els nord-americans i d’aquells que fugen de la persecució en busca d’una vida millor per a ells i per als seus éssers estimats”, va tuitar.

When I was very young, the United States provided my family and me a place of refuge. Now, I have been nominated to be the DHS Secretary and oversee the protection of all Americans and those who flee persecution in search of a better life for themselves and their loved ones. — Alejandro Mayorkas (@AliMayorkas) November 23, 2020

Una altra dona, Linda Thomas-Greenfield, serà la nova ambaixadora davant de l'ONU, un càrrec que tornarà a formar part del gabinet presidencial i amb un seient també al Consell de Seguretat Nacional. Aquesta afroamericana i també veterana de la diplomàcia va ser la responsable d’assumptes de l’Àfrica dins de la secretaria d’Estat durant l’administració Obama.

My mother taught me to lead with the power of kindness and compassion to make the world a better place. I’ve carried that lesson with me throughout my career in Foreign Service – and, if confirmed, will do the same as Ambassador to the United Nations. — Linda Thomas-Greenfield (@LindaT_G) November 23, 2020

Alhora, Jake Sullivan, estret col·laborador de Hillary Clinton quan va ser secretària d’Estat, ha sigut nomenat assessor de seguretat nacional del president Biden, un càrrec que no necessita confirmació del Senat. A punt de fer 44 anys, Sullivan serà un dels assessors de seguretat nacional més joves de les últimes dècades.

Biden s’ha volgut envoltar de veterans de l’administració Obama i estrets col·laboradors seus durant anys, que comparteixen també uns valors basats en la cooperació internacional molt diferents als de l’administració que encara avui es nega a sortir de la Casa Blanca. Els nomenaments, de fet, eren també un senyal clar que la transició de poder al país tira endavant malgrat els intents de bloqueig de Trump.

Adeu a l'"America first"

El nou secretari d’Estat, Antony Blinken, un ferm defensor del multilateralisme i les aliances globals, serà l’encarregat de refer els ponts amb els governs amics que Donald Trump va maltractar, com Alemanya, el Canadà o França, i amb les institucions internacionals, començant per l’OTAN però també l’OMS. Sembla clar, per les seves mateixes paraules, que entre les primeres coses que farà al arribar al càrrec hi haurà reprendre el compromís dels EUA amb l’Acord de París, tornar a invertir en l’OMS i refer l’acord nuclear amb l’Iran. Un desmantellament en tota regla de l'"Amèrica primer" de Trump –que vol dir "Amèrica sola", segons Biden–, que, en paraules del mateix Blinken, pretén reconstruir aliances globals per “competir amb la Xina” des d’una posició de força i no des de l’aïllament.