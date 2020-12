Biden nomena el primer afroamericà cap del Pentàgon

El general retirat Lloyd Austin, un dels responsables de l'estratègia d'Obama contra l'Estat Islàmic a l'Iraq i Síria, serà el pròxim secretari de Defensa, segons apunten aquest dimarts diversos mitjans nord-americans. Si es confirma el seu nomenament, seria el primer afroamericà que dirigeix el Pentàgon.

El president electe, Joe Biden, està rebent pressions dins del seu partit perquè esculli representants de les minories del país per als principals càrrecs de la seva administració. Per a la secretaria de Defensa, Biden estava sospesant també l'elecció de la que hagués sigut la primera dona en el càrrec, Michele Flournoy, una exsubsecretària de política al Pentàgon que també tenia el suport de bona part del partit per a aquest càrrec.

Finalment, Biden s'hauria decantat per Austin, que va ser cap del Comandament Central de l'Exèrcit entre el 2013 i 2016, amb responsabilitats sobre l'estratègia al Pròxim Orient, Àsia central i també Àsia del Sud. També durant la vicepresidència de Biden, Austin va servir com a sub cap de personal de l'Exèrcit i comandant de les tropes nord-americanes a l'Iraq.

Biden i Austin "es coneixen de fa temps" i per això el president electe se sent molt còmode amb aquesta elecció, van dir fonts pròximes a Biden a la CNN.

El general, però, necessitarà una exempció especial per poder ser nomenat perquè no han passat encara els set anys des del seu servei actiu a l'Exèrcit que calen per accedir a aquest càrrec, ja que es va retirar el 2016. Als seus 67 anys, Austin ha servit fins a 41 anys amb uniforme, cosa que li suposarà alguna dificultat a l'hora de ser confirmat pel Congrés, ja que trenca amb el costum d'elegir un comandament civil per a la secretaria de Defensa. Amb tot, hi ha precedents com els generals George C. Marshall i James Mattis, que va ser escollit per Donald Trump per al mateix càrrec.

El primer cap negre del Pentàgon és una més de les fites que assolirà la nova administració Biden, que inclou també la primera dona afroamericana vicepresidenta, Kamala Harris, el primer llatí secretari de l'Interior, Alejandro Mayorkas, i la primera dona secretària del Tresor, Janet Yellen.