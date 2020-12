Biden nomena la primera nadiva nord-americana com a secretària d'Interior

El seu partit li demanava diversitat i el govern de Joe Biden va camí de ser el més divers de la història. Aquest dijous el demòcrata va anunciar una altra elecció pionera, la de la primera dona nadiva nord-americana que té un càrrec al gabinet del govern dels Estats Units. Serà la fins ara congressista per Nou Mèxic Deb Haaland, que es convertirà en secretària d'Interior, responsable dels assumptes relatius als recursos naturals i l'herència cultural i, per tant, encarregada també de les relacions entre el govern federal i les tribus nadives.

Haaland ja va fer història el 2018 al convertir-se en una de les dues dones nadives americanes elegides a la Cambra de Representants dels Estats Units. Membre de la tribu Laguna Pueblo de Nou Mèxic, Haaland va créixer en una família militar i va patir privacions com a mare soltera responsable d'un petit negoci de Salsa Pueblo abans de convertir-se en màxima responsable dels negocis de la seva comunitat i més tard entrar en la carrera política.

"Una veu com la meva no ha sigut mai secretària del gabinet o cap del departament d'Interior. Créixer al Pueblo de la meva mare em va fer ferotge. Serè ferotge per tots nosaltres, pel nostre planeta, per tota la nostra terra protegida", va dir Haaland a Twitter, quan es va confirmar el seu nomenament.

A voice like mine has never been a Cabinet secretary or at the head of the Department of Interior.



Growing up in my mother’s Pueblo household made me fierce. I’ll be fierce for all of us, our planet, and all of our protected land.



I am honored and ready to serve.