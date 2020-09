Diversos ferits a la zona d'oci del centre de Birmingham en un apunyalament múltiple

Un nombre indeterminat de persones han sigut apunyalades al centre de la ciutat de Birmingham, a dos-cents quilòmetres al nord-oest de Londres, en les primeres hores de la matinada d’aquest diumenge.

Els fets van començar a les 00:30, hora local. Després del primer avís, la policia en va rebre d’altres, també d’apunyalaments en la mateix zona, coneguda com el Gay Village, l’àrea d’oci per excel·lència de la urbs, la segona del país. “Tenim coneixement que diverses persones han sigut ferides, però de moment no estem en condicions de dir quantes o quines estan greus. No obstant això, tots els serveis d'emergència estan treballant junts al lloc dels fets i assegurant-se que els ferits rebin atenció mèdica”, ha informat la policia de les West-Midlans.

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.



We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after.